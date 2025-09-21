Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της

Μια ανατριχιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ώρες στην Κεντρική Ελλάδα, με μια γυναίκα να έχει θάψει εδώ και μερικά χρόνια τη μητέρα της, σε χωριό της Βοιωτίας, για να λαμβάνει τη σύνταξή της!

Η γυναίκα, που ήταν διευθυντικό στέλεχος σε τοπικό ΚΕΠ, είπε σε αστυνομικούς ότι το έκανε «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».



Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023. Έκτοτε η ηλικιωμένη γυναίκα δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία, και με αυτή την αφορμή, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας, που κίνησε την έναρξη των ερευνών.



Το Σάββατο, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, όμως στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.



Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.



