Κερατσίνι: Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ - Δημιουργήθηκε πίδακας νερού

Η μεγάλη βλάβη σημειώθηκε επί της οδού Γαληνού, αφού δημιουργήθηκε ένας τεράστιος πίδακας νερού που έφτανε στο ύψος δεύτερου ορόφου κοντινής πολυκατοικίας.
Δείτε βίντεο:
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F2639016703129159%2Fvideos%2F975361318067787%2F%3Fidorvanity%3D702448407154761&show_text=0&width=268" width="268" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fstauroula.vergaki%2Fvideos%2F1280438963325790%2F%3Fidorvanity%3D42585512060&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>
Παρόμοιο συμβάν είχε καταγραφεί και την Τρίτη (16/9) στη Βούλα, όπου κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ είχε υποστεί μεγάλη βλάβη, εκτοξεύοντας νερό και δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.
Πηγή: newsbomb.gr