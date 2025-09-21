«Κόκκινος συναγερμός» για την ευλογιά αιγοπροβάτων – Θανατώθηκαν πάνω από 400.000 ζώα

Σε περισσότερα από 350 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι απώλειες από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, που εδώ και 14 μήνες έχει οδηγήσει στον αποδεκατισμό κοπαδιών σε όλη την επικράτεια, απειλώντας πλέον ευθέως την επιβίωση χιλιάδων κτηνοτρόφων.

Ο επικεφαλής του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, υπογραμμίζει ότι το ζωικό κεφάλαιο συρρικνώνεται επικίνδυνα, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Όπως αναφέρει, ήδη περισσότερα από 300.000 ζώα έχουν χαθεί μόνο από την ευλογιά, ενώ, σε συνδυασμό με τις απώλειες από άλλες ζωονόσους, το μέλλον του κλάδου μοιάζει δυσοίωνο.

«Η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Οι καθυστερήσεις στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλειες που δεν θα είναι πλέον αναστρέψιμες. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν δράση τώρα, πριν να είναι πολύ αργά», επισημαίνει.

Όπως εξηγεί επιπλέον, πέρα από την ευλογιά, η ελληνική κτηνοτροφία δέχεται ταυτόχρονα πιέσεις και από άλλες ζωονόσους: Πάνω από 80.000 ζώα χάθηκαν το καλοκαίρι του 2024 από την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, ενώ, άλλες 30.000 απώλειες οφείλονται στον καταρροϊκό πυρετό, που «δεν καταγράφεται επισήμως και έχει εξελιχθεί σε ενδημική νόσο», όπως σημειώνει.

Μάλιστα, ειδικά για τον καταρροϊκό πυρετό, αναφέρει ότι «οι κτηνοτρόφοι κάνουν μόνοι τους τους εμβολιασμούς για να προστατέψουν τα κοπάδια τους», σημειώνει, υποστηρίζοντας πως «κανείς δεν έρχεται να μας βοηθήσει».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου, το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο υπολογίζεται σήμερα σε 6 εκατομμύρια, ενώ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το εκτιμά μεταξύ 7 και 8 εκατομμυρίων.

Πού εντοπίζονται τα νέα κρούσματα

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» της ευλογιάς, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, η κατάσταση επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο.

Παράλληλα, νέα κρούσματα καταγράφονται σε Σέρρες, Κατερίνη, Ημαθία και Θεσσαλονίκη, ενώ διάσπαρτες εστίες εντοπίζονται σε ολόκληρη τη χώρα, με τις αρμόδιες αρχές να καταβάλλουν προσπάθειες για περιορισμό της εξάπλωσης.

Μεταξύ των περιοχών που δοκιμάζονται τους τελευταίους μήνες, είναι και η Σαμοθράκη. Το πρωί του Σαββάτου (20/09), εντοπίστηκε στο χωριό Μαρκυλιές ένα ακόμη ύποπτο κρούσμα σε εκτροφή 300 ζώων, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Αν τα δείγματα που θα λάβουν αύριο (22/09) οι κτηνοτρόφοι βρεθούν θετικά στη νόσο της ευλογιάς, θα πρέπει να θανατωθούν κι αυτά, γεγονός που θα ανεβάσει σε 3.500 τον αριθμό των ζώων που χάθηκαν στο νησί. Συνολικά 17 εκτροφές έχουν υποστεί ζημιά.

Πηγή: newsbomb.gr