Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 50χρονος – Τι αποκαλύπτει φίλη της 59χρονης

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα (21/09) ο 50χρονος άνδρας που έπνιξε την 59χρονη αδερφή του με σακούλα, μέσα στο σπίτι της, στη Χαριλάου της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, ομολογώντας την αποτρόπαια πράξη του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, επί της οδού Αλεξανδρείας.

«Την έβλεπα από το νοσοκομείο και έλεγε τα καλύτερα για εκείνον», λέει φίλη της

Σοκαρισμένη δηλώνει στενή φίλη της άτυχης γυναίκας και του δράστη από το άγριο έγκλημα. «Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ” και τέτοια και δύο – τρεις φίλες της, που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και δεν ξέρω τι να πω, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ», ανέφερε στο MEGA.

«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες. Μέρα παρά μέρα έκανε LIVE και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε, ήταν και ο αδελφός της, που είναι εκεί δίπλα της», αποκάλυψε ακόμη.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», ολοκλήρωσε.

Πηγή: protothema.gr