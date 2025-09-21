Κυριάκος Μητσοτάκης: Η κυριακάτικη ανασκόπηση με φρεγάτα Belharra, Chevron και εργασιακά

Αναφορές στις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της περιελάμβανε η σημερινή ανασκόπηση του πρωθυπουργού, για την εβδομάδα που πέρασε.

Καταρχάς έκανε λόγο για την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα εργασιακά, την λειτουργία των ΜΜΜ το Σαββατοκύριακο και σε άλλα ζητήματα επικαιρότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε αναλυτικά: Καλή σας ημέρα. Άλλη μια εβδομάδα πέρασε με σημαντικές πρωτοβουλίες. Θα ξεκινήσω τη σημερινή ανασκόπηση με τις δύο σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της εν μέσω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών αναταράξεων που βιώνουμε.

Αναφέρομαι καταρχάς στην έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών εδώ στην Αθήνα και η επόμενη συνάντηση θα γίνει στην Τρίπολη. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο είναι μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα σε σχέση με τη γειτονική μας χώρα.

Ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια. Η εκκίνηση της διαδικασίας οριοθέτησης με τη Λιβύη έρχεται μάλιστα λίγα 24ωρα μετά την επισημοποίηση της συμμετοχής της αμερικανικής Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου και τη σαφή αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η δεύτερη εξέλιξη αφορά την αγορά της 4ης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra. Ήδη το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατατέθηκε στη Βουλή. Η νέα φρεγάτα «Θεμιστοκλής», μαζί με τον «Κίμωνα» -που εκτός απροόπτου τον παραλαμβάνουμε περί τα τέλη του 2025- τον «Νέαρχο» και τον «Φορμίωνα», θα αναβαθμίσουν θεαματικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Θα το ξαναπώ για όσους από την αντιπολίτευση αντιδρούν στην αμυντική θωράκιση της χώρας με ψευτοδιλήμματα: η άμυνα είναι και πυλώνας ευημερίας. Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτε για να αναπτυχθεί η οικονομία, ούτε για να σφυρηλατηθεί η κοινωνική συνοχή. Και αντιστοίχως, μόνο με ανθεκτικά δημόσια ταμεία και με δημοσιονομική ευρωστία μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική εθνική θωράκιση.Πάμε τώρα σε τρία καλά νέα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η αγορά εργασίας συνεχίζει να δίνει θετικά αποτελέσματα και τα δεδομένα δείχνουν ότι η στρατηγική μας πιάνει τόπο. Πριν από έξι μήνες θεσπίσαμε νόμο με τον οποίο καταργήσαμε τις προσαυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών σε υπερεργασία, υπερωρίες, αργίες και νυχτερινά. Αποτελέσματα: κατά το πρώτο τετράμηνο εφαρμογής, οι αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 48% και τα έσοδα από εισφορές κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2024. Για το ίδιο διάστημα, οι αποδοχές από νυκτερινά και αργίες αυξήθηκαν κατά 31% και αντίστοιχα έσοδα από εισφορές παρουσιάζονται αυξημένα κατά 43%. Αποδεικνύεται έτσι πώς μια συνεπής πολιτική μείωσης των εισφορών βελτιώνει την τήρηση της νομιμότητας, αυξάνοντας και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων αλλά και τα εισοδήματα των εργαζόμενων. Win-win για όλους.

Το δεύτερο καλό νέο είναι πως, την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη επιτυχία η 45η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο: πάνω από 6.000 υποψήφιοι εργαζομένοι συμμετείχαν, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 100 επιχειρήσεις που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό.

Και τέλος, εντός της περασμένης εβδομάδας ο e-ΕΦΚΑ έκανε ακόμα ένα βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, θέτοντας σε λειτουργία το DASHBOARD-myEFKA και την εφαρμογή myEFKAmobile. Για πρώτη φορά, κάθε ασφαλισμένος έχει συγκεντρωμένη σε μια οθόνη την πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού, ενώ έχει επίσης τη δυνατότητα, με μερικά μόνο «κλικς» να ενημερώνει τα στοιχεία του, να εκδίδει πιστοποιητικά και να παρακολουθεί αιτήσεις, παροχές ή πληρωμές. Έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά στο ψηφιακό κράτος. Και κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο εργαλείο, αφαιρείται λίγη ταλαιπωρία από την καθημερινότητα. Συνεχίζουμε, λοιπόν.

Η πρόοδος όμως δεν φαίνεται μόνο στους δείκτες και στις εφαρμογές. Φαίνεται κυρίως στην καθημερινότητα των πολιτών, και δη των πιο ευάλωτων. Ένα πρόγραμμα που κάνει πραγματική διαφορά και για το οποίο είμαστε περήφανοι ως κυβέρνηση, είναι η κατ’ οίκον δωρεάν παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους, που ξεκίνησε από τον ΕΟΠΥΥ στα μέσα Ιουνίου. Υπολογίζουμε ότι κάθε μήνα εκτελούνται περίπου 10.000 κατ’ οίκον παραδόσεις, ενώ μέχρι στιγμής συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 83.000 παραδόσεις σκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών σε δομές της περιφέρειας. Όπως μου είπε και ο Γιάννης, ένας από τους δικαιούχους του προγράμματος με τον οποίον συναντήθηκα πρόσφατα, είναι μια ουσιαστική βοήθεια στην καθημερινότητά του. Προς το παρόν εξυπηρετούνται ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και δυσκολία στη μετακίνηση. Προσεχώς το πρόγραμμα θα επεκταθεί, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης των φαρμάκων αυτών και από το φαρμακείο της γειτονιάς. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Είναι μια πράξη από αυτές που συνηθίζω να αποκαλώ «επαναστατικά αυτονόητα».

Όσοι και όσες δικαιούχοι ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν αυτήν τη νέα υπηρεσία μπορούν να επισκεφτούν την πλατφόρμα https://fyk.eopyy.gov.gr ή να καλέσουν στο 18181. Όπως συμβαίνει και με την επόμενη δράση, τις Κινητές Ομάδες Υγείας, με τις οποίες δίνουμε λύσεις σε ανάγκες που μέχρι χθες έμεναν αναπάντητες. Οι ΚΟΜΥ ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο από το Ορμένιο, το βορειότερο χωριό της χώρας προσφέροντας κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας και στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να έχει κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, πρόσβαση σε πρόληψη και ποιοτική φροντίδα.

Μόνο τις τελευταίες ημέρες, οι ομάδες βρέθηκαν σε χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, πραγματοποιώντας περισσότερες από 180 προληπτικές εξετάσεις και πάνω από 30 κατ’ οίκον επισκέψεις σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με δυσκολία μετακίνησης. Με τη βοήθεια της τηλεϊατρικής, οι γιατροί μπορούν να παρακολουθούν ασθενείς και να κάνουν διαγνώσεις από απόσταση, χωρίς να απαιτείται η ταλαιπωρία της μετακίνησης.

Οι δράσεις των ΚΟΜΥ θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες σε 83 ορεινά χωριά της Θράκης και από τον Οκτώβριο θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Έτσι, το ΕΣΥ δεν περιμένει τον πολίτη. Φτάνει στον πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται. Χτίζουμε ένα σύστημα υγείας που μειώνει τις ανισότητες και στηρίζει με σεβασμό όσους έχουν ανάγκη, όπως σωστά είπε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.

Καθώς η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει -και πολύ σύντομα και η ακαδημαϊκή, πάμε στον χώρο της εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά οι μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών των Πανεπιστημίων θα ολοκληρωθούν έως το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σχεδόν ενάμιση μήνα νωρίτερα από άλλες ακαδημαϊκές χρονιές. Οι κωδικοί πρόσβασης στις αρμόδιες πανεπιστημιακές υπηρεσίες υποβολής αίτησης θα έχουν δοθεί έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Έτσι, οι οικογένειες θα μπορέσουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους καλύτερα, αποφεύγοντας περιττά έξοδα μετακόμισης ή μισθωμάτων, ενώ και οι φοιτητές θα έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν χωρίς ταλαιπωρία στο νέο τους περιβάλλον. Ταυτόχρονα, και τα ίδια τα Πανεπιστήμια θα μπορούν να οργανώσουν καλύτερα το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα από την αρχή του εξαμήνου.

Είναι μια αλλαγή που δείχνει στην πράξη ότι η μέριμνα για τους νέους και τις οικογένειες τους δεν μένει στα λόγια. Εξίσου στηρίζουμε και την επαγγελματική εκπαίδευση, όχι μόνο με αναβαθμισμένες σπουδές, αλλά και με αμειβόμενη μάθηση σε χώρο εργασίας, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών, Προτύπων και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα μεταλυκειακό έτος σε τάξη Μαθητείας, καλλιεργώντας τα προσόντα τους και λαμβάνοντας το 95% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως ηλικίας. Δικαιούνται 12 ημέρες κανονικής άδειας, έχουν πλήρη ασφάλιση που μετρά για τη σύνταξη και, με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή πιστοποίηση, αναβαθμίζουν το πτυχίο τους σε επίπεδο 5. Οι αιτήσεις γίνονται έως τις 23/9 στην πλατφόρμα e-mathiteia.minedu.gov.gr.

Μάλιστα φέτος έχουν εξασφαλισθεί οι περισσότερες θέσεις από κάθε άλλη χρονιά, σχεδόν 14.000, εκ των οποίων 7 στις 10 στον ιδιωτικό τομέα. Η αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ήταν από τις κεντρικές μας δεσμεύσεις και προσωπικό μου όραμα: να πάψει να θεωρείται «φτωχός συγγενής» της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να αναδειχθεί σε έναν ισχυρό επαγγελματικό δρόμο, που ανοίγει προοπτικές για σταθερή και καλά αμειβόμενη σταδιοδρομία.

Στην προσπάθεια να κάνουμε την εκπαίδευση προσβάσιμη σε όλους, έγινε πράξη μια σημαντική πρωτοβουλία: η λειτουργία του πρώτου Επαγγελματικού Λυκείου στις φυλακές Λάρισας. Πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε ενήλικους κρατούμενους να παρακολουθήσουν κανονικό πρόγραμμα σπουδών και να αποκτήσουν ειδίκευση με αναγνωρισμένη πιστοποίηση, ως εφόδιο για την επιστροφή τους στην κοινωνία. Μέχρι σήμερα, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που υπήρχε εκεί περιορίζονταν σε αποσπασματικές ή εξ αποστάσεως λύσεις, χωρίς καθηγητές, χωρίς τάξεις, χωρίς υποδομές, χωρίς αναγνώριση προσόντων. Τώρα, 22 άτομα ξεκινούν ήδη τα μαθήματα της πρώτης τάξης του ΕΠΑΛ. Κάναμε πράξη την αυτονόητη υποχρέωση μας να παρέχουμε το δικαίωμα στη μόρφωση και στην εκπαίδευση σε κάθε πολίτη όπου κι αν βρίσκεται. Το 8ο ΕΠΑΛ Λάρισας είναι μόνο η αρχή.

Αλλάζοντας τώρα πεδίο, η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας το περασμένο Σάββατο έδειξε ότι το μέτρο βρήκε ανταπόκριση, με περισσότερες από 55.000 επικυρώσεις εισιτηρίων στην ΣΤΑΣΥ και στον ΟΣΥ. Για να γίνουν πραγματικότητα τα επιπλέον 55 δρομολόγια στο Μετρό και τα 30 στο τραμ, εργάστηκαν 287 άτομα προσωπικό –συνολικά 339 εργαζόμενοι συνέβαλαν ώστε η νέα υπηρεσία να υλοποιηθεί, και τους ευχαριστούμε. Θα δούμε βεβαίως πώς πήγε και χθες -δεύτερο κατά σειρά Σάββατο- πάντα με προτεραιότητα στην ασφάλεια των επιβατών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πέρα από την τακτική παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας, προστέθηκαν 18 εξειδικευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποιούν στοχευμένες περιπολίες σε σταθμούς, συρμούς και δρομολόγια.

Μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία είναι η λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας report.oasa.gr. Μέσα από αυτήν, κάθε επιβάτης μπορεί να δηλώνει εύκολα τα προβλήματα που συναντά στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας – από καθυστερήσεις μέχρι ζητήματα καθαριότητας. Το σημαντικό είναι ότι οι αναφορές δεν χάνονται πια, αλλά λαμβάνουν απάντηση μέσα σε λίγες ημέρες. Και επειδή μιλάμε για ασφαλείς μετακινήσεις, να θυμίσω ότι πλέον ισχύει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με επί τω αυστηρότερω διατάξεις στην αντιμετώπιση των παραβατών οδηγών, ιδίως όταν υπάρχει υποτροπή.

Η ποινή σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνεται σημαντικά, όχι μόνο χρηματικά, αλλά και διοικητικά, από αφαίρεση διπλώματος μέχρι και ποινικές διώξεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις συνέπειες. Η αιματοχυσία στους δρόμους δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δυστυχώς, πολλοί εξακολουθούν να αγνοούν τον κίνδυνο, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους. Μόνο την τελευταία εβδομάδα κόπηκαν 2.600 κλήσεις για μη χρήση κράνους. Απευθύνω έκκληση για υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Σώζει ζωές.

Αλλάζω εντελώς θέμα και έρχομαι στις επενδύσεις, τις οποίες στηρίζουμε βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον και προωθώντας την υγιή επιχειρηματικότητα. Αλλά, και το τονίζω, με σεβασμό στα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Για τον λόγο αυτό θεσμοθετούμε νέο, αυστηρό πλαίσιο ελέγχων για επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτά τα προγράμματα οφείλουν κάθε χρόνο να υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους, αλλά και την εγκριτική πράξη της υπαγωγής τους.

Επιπλέον, θεσπίζεται ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος στο 10% έως 20% των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004, 2011, 2016 και 2022, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα της λειτουργίας τους, η οικονομική τους κατάσταση, οι θέσεις εργασίας που διατηρούν και η πορεία των επενδύσεων για τις οποίες έλαβαν επιδότηση. Σε περίπτωση παραβάσεων, θα επιβάλλονται μεγάλα πρόστιμα, ακόμη και ανάκτηση της επιδότησης. Με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουμε το σύστημα των κρατικών ενισχύσεων και διασφαλίζουμε ότι οι δημόσιοι πόροι αξιοποιούνται σωστά, προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.Με αυτά τα νέα κλείνει η ανασκόπηση της εβδομάδας.

Τα λέμε την επόμενη Κυριακή, με νέα τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό, καθώς θα βρεθώ στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Καλή σας ημέρα!

Πηγή: newsbomb.gr