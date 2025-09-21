Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε στενό οικογενειακό κύκλο, ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη μετά από δύο χρόνια σχέσης παντρεύτηκαν στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη, σε μια τελετή που ξεχώρισε για την κομψότητα και την προσεγμένη αισθητική της.

Ο γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Αγία Μαρίνα της Εκάλης, παρουσία συγγενών και φίλων. Κουμπάροι ήταν ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης junior, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μια στενή φίλη του γαμπρού.



Η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη, κόρη της μουσικού, συγγραφέως και εκδότριας Αναστασίας Παπαδημητρίου, εντυπωσίασε με νυφικό του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου.



Το φόρεμα είχε ανοιχτή πλάτη, σκίσιμο στο μπροστινό μέρος και μακρύ πέπλο, συνθέτοντας μια εικόνα κομψότητας και διακριτικής φινέτσας.



Στον προαύλιο χώρο του ναού είχε στηθεί εντυπωσιακή πύλη με κόκκινα άνθη και ευκαλύπτους, η οποία στόλιζε και το αυτοκίνητο που μετέφερε τη νύφη.



Το ζευγάρι έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενο από τα παρανυφάκια, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των καλεσμένων. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν παρούσα σύσσωμη, ενώ μεταξύ των προσκεκλημένων ξεχώρισαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, η Δούκισσα Νομικού, καθώς και ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα του, Άννα Μαρία.



Ο γαμπρός, Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο και είναι γνωστός για την αγάπη του στα extreme sports, ιδιαίτερα το skydiving, με χιλιάδες άλματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.



Η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη, προέρχεται από οικογένεια με ισχυρή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και των εκδόσεων, καθώς είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα».



Η ίδια συμμετέχει ενεργά στη δραστηριότητά του, με έμφαση στη σύνδεση του βιβλίου με τις νέες ψηφιακές τάσεις.



Μετά τη γαμήλια τελετή ακολούθησε δεξίωση με περίπου 250 καλεσμένους, όπου το συγκρότημα «48 ώρες» ανέλαβε τη μουσική διασκέδαση. Η βραδιά κύλησε με χαρά και συγκίνηση, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για το ζευγάρι.



Πηγή: protothema.gr