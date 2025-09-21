Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Ιεράπετρας

Αισθητή δόνηση τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη, χωρίς αναφορές σε ζημιές

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στα ανοιχτά της Κρήτης, νότια της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 58 χιλιόμετρα νότια του Τσούτσουρου Ηρακλείου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως στις παράκτιες περιοχές της νότιας Κρήτης, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι κάτοικοι που ξύπνησαν εκείνη την ώρα μίλησαν για μια «σύντομη αλλά καθαρή» ταλάντωση.

