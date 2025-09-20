Θεσσαλονίκη: «Ήμουν πιεσμένος» - Ομολόγησε ο 50χρονος τη δολοφονία της αδερφής του με σακούλα

Σε σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται η κοινωνία της Θεσσαλονίκης στο άκουσμα του άγριου εγκλήματος ενός 50χρονου που αφότου έπνιξε την 59χρονη αδερφή του με πλαστική σακούλα στη συνέχεια κάλεσε στην Αστυνομία για να ομολογήσει το έγκλημα. Ο δράστης αναμένεται να περάσει αύριο την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή.

Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ένιωθε πιεσμένος από την οικογένεια του γιατί αναγκαζόταν να αφιερώνει πολύ χρόνο στο να φροντίζει την αδελφή του η οποία προσφάτως είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Περίοικοι λένε ότι επρόκειτο για ετεροθαλή αδέλφια από διαφορετική μητέρα και με βάση τις ίδιες αναφορές, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ η 59χρονη γυναίκα μόλις είχε επιστρέψει στο σπίτι της σήμερα το πρωί, έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Όπως είπε ο 50χρονος, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν μια... παρατήρηση που του έκανε η αδερφή του για ασήμαντο λόγο και τότε εκείνος πάνω στα νεύρα του άρπαξε μια πλαστική σακούλα και την τύλιξε γύρω από το λαιμό της σαν να ήταν σκοινί. Μέσα σε λίγα λεπτά η άτυχη γυναίκα ξεψύχησε στα χέρια του αδερφού της.

Αυτό διαπίστωσαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που όταν έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να επαναφέρουν το θύμα, όμως ήταν ήδη αργά και απλώς διασπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από τον έλεγχο που έγινε από τις Αρχές δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ο δράστης ζήτησε την παρουσία δικηγόρου προτού μιλήσει στις Αρχές για την αποτρόπαια πράξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία

Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

«Ελάτε, σκότωσα την αδερφή μου»

Ο 50χρονος άνδρας αφού δολοφόνησε την ίδια του την αδερφή με την πλαστική σακούλα, στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία για να ομολογήσει τη φρικαλέα πράξη του: «Ελάτε, σκότωσα την αδερφή μου» φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του στο κέντρο Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης δολοφόνησε την αδερφή του στο χολ του διαμερίσματος, σφίγγοντας με δύναμη την πλαστική σακούλα γύρω από τον λαιμό του θύματος, προκαλώντας ασφυξία.

Το σπίτι που έγινε το έγκλημα ανήκει στο θύμα, ενώ ο συλληφθείς που μένει στη Θερμή, είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Το έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου.

Ο 50χρονος συνελήφθη από τις αρχές και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εγκλημάτων Χαριλάου.

