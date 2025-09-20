Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας: «Ήταν σάπιο», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας – Η απάντηση του δήμου Αθηναίων

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο κέντρο της Αθήνας, μετά από πτώση δέντρου, λόγω των ισχυρών ανέμων που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο άνδρας φέρει ελαφρά τραύματα.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μίλησε σε δημοσιογράφους και περιέγραψε τι συνέβη.

«Δουλεύω ως σερβιτόρος. Καθώς έπαιρνα παραγγελία άκουσα έναν ήχο και έπεσε το δέντρο πάνω στην ομπρέλα όπου έπαιρνα παραγγελία. Πάλι καλά κράτησε τον κορμό και μετά από πέντε λεπτά πέφτει ένας άλλος κορμός στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους. Εγώ τη γλίτωσα την τελευταία στιγμή. [...] Φωνές, ήταν με τα παιδιά της η γυναίκα, τα παιδιά της φώναζαν "μαμά, μαμά". [...] Την πήραν αιμόφυρτη τη γυναίκα. Δεν είχε αρχικά τις αισθήσεις της όμως όταν την πήραν είχε κανονικά» λέει ο Ηλίας, εργαζόμενος καφέ - μπαρ.

Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι έπεσε το το δέντρο είπε ότι «προφανώς είναι σάπιο. Πριν τρεις βδομάδες είχε πέσει ένας άλλος κορμός από το ίδιο δέντρο, είχαμε ενημερώσει τον δήμο, τους είπαμε ότι είναι σάπιο. Δεν ανέλαβαν την ευθύνη, δεν άνοιξε ρουθούνι. Τώρα που έχουμε τραυματίες έσπευσαν όλοι να το μαζέψουν. Πρέπει ο δήμος να αναλάβει την ευθύνη του».

Την ίδια στιγμή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «το δέντρο είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές, έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων».

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων για την πτώση τριών δέντρων, που επέφεραν μάλιστα τον τραυματισμό δύο πολιτών και ζημιές σ' ένα όχημα. Όπως αναφέρει, οι πτώσεις οφείλονται στους ισχυρούς ανέμους και ήδη συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη, με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

- να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,

- να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595.

Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».

Πηγή: ethnos.gr