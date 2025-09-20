Τραγωδία στη Γορτυνία: 57χρονος νεκρός στο κυνήγι αγριογούρουνου - Πυροβολήθηκε από άλλο κυνηγό

Τραγικό τέλος είχε το κυνήγι αγριογούρουνων σε χωριό της Γορτυνίας.

Ένας 57χρονος κυνηγός από την Αρκαδία, έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί του κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριόχοιρου, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα Αρκαδίας.

Οι πρώτες πληροφορίες του ilialive.gr αναφέρουν πως άλλος κυνηγός από την Ηλεία, άκουσε την κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 57χρονος κυνηγός.

Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή, ενώ έχει επέμβει η Αστυνομία και δράστης και μάρτυρες, έχουν οδηγηθεί στο Α.Τ. Τροπαίων όπου δίνουν καταθέσεις για το περιστατικό.

Πηγή: newsbomb.gr