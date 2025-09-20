Η κόρη του Αντρέι Κράβαρικ εντυπωσίασε στο GNTM

Η πρεμιέρα του ανανεωμένου GNTM το βράδυ της Παρασκευής (19/9) είχε έντονο… αθλητικό άρωμα, χάρη στη συμμετοχή της Μιχαέλα Κράβαρικ, κόρης του εμβληματικού βολεϊμπολίστα του Ηρακλή και της Εθνικής Ελλάδας, Αντρέι Κράβαρικ.

Η 28χρονη εμφανίστηκε στο πλατό του διαγωνισμού ομορφιάς και με το που μπήκε, οι κριτές δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την παρουσία και το στυλ της. Μάλιστα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, έκπληκτη από την εμφάνισή της, σχολίασε ότι μοιάζει τουλάχιστον… δέκα χρόνια νεότερη.

Η Μιχαέλα γεννήθηκε στη Μπρατισλάβα, αλλά από τριών ετών ζει στη Θεσσαλονίκη, ακολουθώντας την καριέρα του πατέρα της στο βόλεϊ. Όταν αποκάλυψε την οικογενειακή της σχέση με τον Αντρέι Κράβαρικ, οι κριτές δεν παρέλειψαν να συνδέσουν το όνομά της με το άθλημα.

Η κορύφωση ήρθε όταν εμφανίστηκε με μαγιό, αφήνοντας τους πάντες άφωνους. Τα σχόλια ήταν αποθεωτικά, με εκφράσεις όπως «έπος», «λάμπει» και «τη χαζεύω» να ακούγονται συνεχώς.

Η Μιχαέλα απέσπασε 4 «ναι» και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Οι κριτές την χαρακτήρισαν «θεάρα» και «φαβορί», με χιούμορ μάλιστα πρότειναν να τη στείλουν… απευθείας στον τελικό.

Η πρεμιέρα του GNTM 2025 έδειξε από νωρίς ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με την κόρη ενός μεγάλου αθλητή να κλέβει την παράσταση.