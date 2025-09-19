Τρόμος στα Χανιά: Λήστεψε με την απειλή μαχαιριού οδηγό ταξί και την εγκατέλειψε δεμένη στο όχημα

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μία οδηγός ταξί, η οποία έπεσε θύμα ληστείας και ιδιότυπης «κράτησής» της από τον δράστη, την Τετάρτη στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν ένας αλλοδαπός, μπήκε στο ταξί της, που ήταν στο σταθμευμένο στα ΚΤΕΛ, και της ζήτησε να τον μεταφέρει στις Βρύσες Αποκορώνου, προκειμένου όπως της είπε -σε άπταιστα ελληνικά- να παραλάβει κάποια έγγραφα. Ωστόσο, στη διάρκεια της διαδρομής, την καθοδήγησε σε ερημική τοποθεσία, την απείλησε με μαχαίρι και της ζήτησε χρήματα. Η γυναίκα αντέδρασε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Ο δράστης την ακινητοποίησε και πάντα με την απειλή μαχαιριού την έδεσε πισθάγκωνα, την υποχρέωσε να καθίσει στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Αφού έψαξε και πήρε όσα χρήματα υπήρχαν στο αμάξι, οδήγησε ο ίδιος το ταξί πίσω στα Χανιά και, συγκεκριμένα στην περιοχή του Κουμπέ, όπου το εγκατέλειψε με το ακινητοποιημένο θύμα του και εξαφανίστηκε.

Έπειτα από μεγάλη προσπάθεια η οδηγός κατάφερε να λύσει από τα σχοινιά τα πόδια και κάλεσε σε βοήθεια. Περαστικοί που είδαν την γυναίκα, την ελευθέρωσαν και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί, Ηλία Καραπατάκη στην ΕΡΤ Χανίων, και στο παρελθόν είχαμε τέτοια περιστατικά, ποτέ ωστόσο πιο πριν, μέρα μεσημέρι στο κέντρο των Χανίων. Όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου καταδικάζουν απερίφραστα την άνανδρη επίθεση σε βάρος της οδηγού και δηλώνουν ότι είναι στο πλευρό της για οτιδήποτε χρειαστεί.

«Δεν θέλω να το ζήσει κανείς αυτό το πράγμα»

Λίγη ώρα μετά την εξέταση της από τον ιατροδικαστή, η οδηγός ταξί περιέγραψε καρέ-καρέ στην ΕΡΤ, πώς μια συνηθισμένη κούρσα μέρα μεσημέρι στο κέντρο των Χανίων εξελίχθηκε σε κούρσα «τρόμου».

