Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο οδηγός της νταλίκας για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο

Απολογούμενος υποστήριξε πως πέρασε τον δρόμο με πράσινο - Ελεύθεροι με όρους οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι.

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Παρασκευή (19.09.2025), μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο Βούλγαρος οδηγός της νταλίκας για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο στη Θεσσαλονίκη το πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου. Ελεύθεροι με όρους οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν η μηχανή του 29χρονου συγκρούστηκε με την νταλίκα στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη.

Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες, από τους οποίους οι δύο κατηγορούνται ότι έδιναν οδηγίες στον 54χρονο και ο τρίτος είναι ο ιδιοκτήτης της μάντρας στην οποία επεδίωκε να εισέλθει ο οδηγός, αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους, «κατά περίπτωση, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους».

Σε βάρος του 54χρονου Βούλγαρου οδηγού του φορτηγού, ο εισαγγελέας είχε ασκήσει κακουργηματική δίωξη, ενώ οι τρεις που του έδιναν οδηγίες, κατηγορούνται για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, με αποτέλεσμα τον θάνατο, κατά συναυτουργία (κακούργημα).

Πηγή: newsit.gr