Συναγερμός στο River West: Τηλεφώνημα για βόμβα - Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο

Άγνωστος προειδοποίησε για εκρηκτικό μηχανισμό – Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Σεπτεμβρίου, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση στις 14:26, ισχυριζόμενος ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο εμπορικό κέντρο River West. Ο άγνωστος δεν έδωσε κανένα χρονικό περιθώριο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές.

Μετά την προειδοποίηση, το εμπορικό κέντρο εκκενώθηκε προληπτικά, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να ερευνήσουν τον χώρο.

Πηγή: ethnos.gr