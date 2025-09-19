Στον αέρα νέα πλατφόρμα καταγγελιών για τα ΜΜΜ: Αναζητείται... η σύμβαση

Άλλη μία εφαρμογή υποβολής καταγγελιών για την ποιότητα της εξυπηρέτησης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα, η οποία είναι διαθέσιμη τα τελευταία χρόνια μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ.

Η λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής καταγγελιών report.oasa.gr ανακοινώθηκε την Πέμπτη από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1.

Όπως έγινε γνωστό, ο πολίτης θα μπορεί να εισέρχεται στην πλατφόρμα από υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο, να επιλέγει το μέσο μεταφοράς στο οποίο διαπίστωσε πρόβλημα που αφορά από την κατάσταση του οχήματος, καθυστέρηση ή ακύρωση δρομολογίου έως και απρεπή συμπεριφορά προσωπικού και να επιλέξει την ακριβή τοποθεσία του περιστατικού στον χάρτη ή να πληκτρολογήσει τη διεύθυνση, να συμπληρώσει την ημερομηνία και την ώρα που συνέβη το γεγονός καθώς και τον αριθμό γραμμής ή σταθμού, εάν είναι διαθέσιμος.

