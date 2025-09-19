Κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα περίπτερα - Γιατί μπήκαν 6.300 λουκέτα σε 15 χρόνια

Τα περίπτερα είναι κάτι σαν παράδοση, σαν ιεροτελεστία: Οι εφημερίδες, το παγωτό, ένας χυμός, σνακ, κόσμος που διαβάζει τα πρωτοσέλιδα, ή που σταματάει να πάρει ένα πακέτο χαρτομάντιλα ή ακόμα και ένα κουτί Depon.

Την τελευταία 15ετία όμως, και ειδικά τα τελευταία χρόνια, παρατηρεί κανείς ότι τα περίπτερα σχεδόν έχουν «εξαφανιστεί».

Ο Θεόδωρος Μάλλιος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων, κλήθηκε να μιλήσει για το θέμα, αλλά και για να πει όσα έχουν απομείνει πια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. «Ήμασταν 11.000 περίπτερα πανελληνίως και είμαστε 4.500 και βαίνουμε μειούμενοι», είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε:

«Οι λόγοι είναι οι απανωτές κρίσεις. Με πρώτη και χειρότερη την οικονομική κρίση, ακολούθησε η πανδημία και ολοκληρώθηκε με την ενεργειακή, γιατί είμαστε και ενεργοβόρες επιχειρήσεις αρκετά. Το ένα πίσω από το άλλο».

Όπως είπε επίσης ο κ. Μάλλιος: «Έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό με τις αλυσίδες των μίνι μάρκετς, στα οποία συμμετέχουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετς. Αυτό μας έχει πλήξει επίσης πάρα πολύ σοβαρά, και θα έχει και ακόμα χειρότερα αποτελέσματα. Κατά τη γνώμη μας, βέβαια, θα υπάρξει ένας πόλεμος μεταξύ τους γιατί δεν μπορούν όλοι αυτοί να επιβιώσουν και θα την πληρώσουν οι πιο αδύναμοι».

Ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη έχουν χάσει και 70% της δύναμης που είχαν πριν. Είναι οι δύο πόλεις, στις οποίες έχουν κλείσει τα περισσότερα περίπτερα.

Τι ενοίκιο δίνει όμως ένας περιπτεράς στον δήμο;

«Δεν υπάρχει κάτι ενιαίο. Εξαρτάται από το ποιος είναι ο περιπτεράς και δεύτερον, τι σχέση έχει με τον ανάπηρό του. Ένα ενοίκιο μπορεί να ξεκινάει από 300 ευρώ και να φτάσει μέχρι τα 3.000 ευρώ» δήλωσε ο κ. Μάλλιος.

Το περίπτερο είναι ένα τέλειο παράδειγμα μικροεπιχειρηματικότητας, και σύμφωνα με τον κ. Μάλλιο, όσο καλύτερος έμπορος είναι ο περιπτεράς, τόσα περισσότερα χρήματα μπορεί να βγάζει, επομένως το θέμα «ενοίκιο» είναι σχετικό.

