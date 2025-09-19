Το είδαμε κι αυτό: ΜΑΤατζής χτυπά… ΜΑΤατζή στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα (vid)

Δυστυχώς, είναι σύνηθες να βλέπουμε σε πορείες αστυνομικούς να κάνουν χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών. Σπάνια, όμως, βλέπουμε κάτι αντίστοιχο ανάμεσα στους ίδιους τους αστυνομικούς.

Αυτό ακριβώς συνέβη στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, όταν άνδρας των ΜΑΤ επιτέθηκε σε συνάδελφό του, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο του thebest.gr την ώρα που η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε ένταση κατά την διάρκεια της πορείας, καθώς οι συμμετέχοντες αντέδρασαν στην παρουσία των ΜΑΤ.

Την ώρα που η ατμόσφαιρα είχε ήδη γίνει αποπνικτική από τα δακρυγόνα, ένας άνδρας των ΜΑΤ φαίνεται να ζητά εξηγήσεις από συνάδελφό του και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να του επιτίθεται χτυπώντας τον, αφήνοντας άναυδους όσους παρακολουθούσαν τη σκηνή.

