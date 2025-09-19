Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη φονική καραμπόλα τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με εμπλεκόμενα τρία ΙΧ και ένα ταξί και απολογισμό μια νεκρή γυναίκα, 64 ετών, και τρεις τραυματίες καθώς οι Αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το protothema.gr από τη στιγμή της σύγκρουσης διακρίνεται το ΙΧ που οδηγούσε ο 21χρονος να χτυπά από πίσω το αυτοκίνητο της 64χρονης το οποίο στη συνέχεια «καρφώνεται» σε μια κολώνα και καταλήγει με αντίθετη κατεύθυνση στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μετά τη σύγκρουση το πρώτο όχημα περνά στην αριστερή λωρίδα του αντιθέτου ρεύματος κυκλοφορίας και συγκρούεται διαδοχικά με το τρίτο ΙΧ και το ταξί.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα χρονικό "κενό" για το τι προηγήθηκε της σύγκρουσης των δύο ΙΧ, του 21χρονου και της 64χρονης, και οι Αστυνομικοί εξετάζουν οπτικό υλικό ώστε να εξακριβώσουν πως το λευκό αμάξι "καρφώθηκε" στο προπορευόμενό του.

Ένα από τα βίντεο που εξετάζονται φέρνει στο "φως" της δημοσιότητας το protothema.gr και σε αυτό διακρίνεται το ΙΧ του 21χρονου κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και να καταλήγει αφρενάριστο στο αυτοκίνητο της 64χρονης.

Αδιευκρίνιστο, ωστόσο, παραμένει γιατί η 64χρονη έχει ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό της και δεν ξεκινά παρόλο που το φανάρι έχει ανάψει πράσινο.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημά της να κινείται στη μεσαία λωρίδα επι της λεωφόρου Βουλιαγμένης, να φτάνει στη διασταύρωση, στο ύψος της πρώην, αμερικανικής βάσης, και να μένει σταματημένο για 20 δευτερόλεπτα ενώ το φανάρι είναι πράσινο για τα οχήματα και κόκκινο για τους πεζούς.

Τα υπόλοιπα οχήματα κινούνται κανονικά και ένας οδηγός μηχανής κάνει ελιγμό και την προσπερνά από δεξιά καθώς είδε ότι το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο.

Ο 21χρονος, ωστόσο, δεν βλέπει ότι το ΙΧ της 64χρονης είναι σταματημένο και δίχως να κόψει ταχύτητα πέφτει πάνω του με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού.

