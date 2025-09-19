Ψάχνουν ποιος πλήρωνε τον 32χρονο Παλαιστίνιο για να βάζει τις φωτιές στον Υμηττό

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση του 32χρονιου Παλαιστίνιου που δηλώνει μέλος του ISIS, επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω και έχει βάλει φωτιές στον Υμηττό επί πληρωμή.

Η δήλωση του Παλαιστίνιου ότι είναι μέλος του ISIS κινητοποίησε τις αρχές και δυο κλιμάκια, ένα των Μυστικών Υπηρεσιών και ένα της Αντιτρομοκρατικής, συνάντησαν τον άνδρα και κατέληξαν ότι δεν είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους και δεν φαίνεται να έχει οποιαδήποτε σχέση με την οργάνωση.

Το ερώτημα που παραμένει είναι ποιος του έδινε 100 ευρώ για να βάζει τις φωτιές στον Υμηττό. Οι αναφορές του ήταν ασαφείς σχετικά με θρησκευτικά ζητήματα, αλλά φάνηκε καθαρά ότι κάποιος τον πλήρωνε για τους εμπρησμούς. Σύμφωνα με το Mega παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι κάποιος του έδινε αυτό το ποσό. Οπως είναι φυσικό η αστυνομία αναζητά ποιος είναι αυτός που του έδινε εντολές για να βάλει τις φωτιές.

Σε βάρος του 32χρονου ο οποίος έχει προφυλακιστεί έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες:

H πρώτη αφορά σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω με τον κατηγορούμενο να έχει παραδεχθεί τις πράξεις του. Σημειώνεται ότι για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικες, ο 32χρονος θα δικαστεί από το αυτόφωρο την επόμενη Τρίτη.

Η δεύτερη δικογραφία σχετίζεται με τους εμπρησμούς στο δάσος του Υμηττού στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι είναι μέλος του ISIS και ότι κάποιος ανώτερος στην οργάνωση τον πλήρωνε με 100 ευρώ για κάθε φωτιά.

Πηγή: newsit.gr