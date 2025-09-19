Ταξί: Νέα απεργία και προσφυγή στο ΣτΕ - «Η κυβέρνηση δολοφονεί έναν κλάδο»

Πότε τραβούν εκ νέου «χειρόφρενο» οι οδηγοί ταξί.

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ετοιμάζει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) με στόχο να καταπέσει η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καταγγέλλουν ότι ανοίγει ο δρόμος της αστικής μεταφοράς και στα ΙΧ με οδηγό.

Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε εξηγώντας ότι αντιβαίνει στο Σύνταγμα η κατάργηση ενός νόμου με μία ΚΥΑ. Οι αυτοκινητιστές μάλιστα θα προχωρήσουν σε νέα απεργία διάρκειας 18 ωρών αυτή τη φορά από τις 12 τα ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου έως τις 18.00 προκειμένου να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, η οποία θα διεξαχθεί στις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Βασικά αιτήματα εκτός της άμεσης απόσυρσης της εν λόγω ΚΥΑ, είναι η μετάθεση της υποχρεωτικής αντικατάστασης με αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα του στόλου από την 1η Ιανουαρίου 2026 το 2035 στο πρότυπο της Γερμανίας, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

Στα αιτήματα του κλάδου συγκαταλέγεται και η είσοδος των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες, η λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της πειρατείας και της υποκλοπής μεταφορικού έργου και ζητήματα που άπτονται της φορολόγησης των επαγγελματιών.

Ο κ. Λυμπερόπουλος κατέστησε σαφές πως ο κλάδος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι προχωρά σε ένα «σχέδιο αφανισμού του επαγγέλματος», ευνοώντας πολυεθνικές, ιδιωτικά συμφέροντα και εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Εκανε λόγο για «ένα οργανωμένο σχέδιο διαπλοκής» πίσω από την προσπάθεια να παραδοθεί το ταξί σε εταιρείες που ελέγχουν την αγορά: «Ο Μητσοτάκης διαπράττει έγκλημα κατά του κλάδου. Εμείς θα το σταματήσουμε – με αγώνα, με ενότητα και με τις νόμιμες προσφυγές που ετοιμάζουμε στο ΣτΕ».

Στην τοποθέτησή του σημείωσε πως η κοινωνική ομάδα των ταξιτζήδων είναι σήμερα από τις πιο δύσκολες στο να ακουστεί και να διεκδικήσει παρά το γεγονός ότι από το 2019 και μετά οι εξελίξεις είναι συνεχώς επιβαρυντικές για τους επαγγελματίες του κλάδου. Μέσα σε αυτή την τετραετία – όπως είπε – μόνο ο τέως υφυπουργός Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου έδειξε διάθεση διαλόγου. «Μπορέσαμε να συνεργαστούμε, βρήκαμε λύσεις, συμφωνήσαμε ακόμα και για την κυκλοφορία των ταξί στις λεωφορειολωρίδες», σημείωσε. Ωστόσο, με την απομάκρυνσή του και την ανάληψη του υπουργείου από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το κλίμα άλλαξε δραματικά, σύμφωνα με τον κ. Λυμπερόπουλο.

«Στα ΜΜΕ παρουσιάζεται ένας ταξιτζής που “κλέβει” για να στοχοποιηθεί ένας ολόκληρος κλάδος. Πρόκειται για ορισμένα κρούσματα σε 172 εκατομμύρια διαδρομές που εκτελούνται κάθε χρόνο», τόνισε.

Προσέθεσε ότι η πρωτοβουλία για ένταξη της ειδικής άδειας ταξί στο wallet, θα κινούνταν σε θετική κατεύθυνση μόνον εφόσον είχε εκκαθαριστεί το μητρώο «από όσες άδειες έχουν εκδοθεί στην περιφέρεια με πλαστά δικαιολογητικά και μετά μεταφέρθηκαν στην Αθήνα», καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα νομιμοποιηθούν απολύτως οι πλαστές, όπως είπε.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ προειδοποίησε για περαιτέρω κινητοποιήσεις, ενώ απαντώντας σε ερώτηση του «ethnos.gr» ως προς το εάν ο κλάδος έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει δεδομένης της μείωσης στον τζίρο, υπογράμμισε ότι μπορεί ο τζίρος να έχει μειωθεί δραματικά κατ΄αναλογία με το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών που δεν έχουν ούτε να ψωνίσουν την 15η μέρα του μήνα, αλλά «ο ταξιτζής έχει συνειδητοποιήσει ότι τώρα τελειώνει.

Είναι αποφασισμένος για τα πάντα. Μια συμμορία δολοφονεί έναν ολόκληρο κλάδο. Αφού μας σκοτώνουν, θα βγούμε στο δρόμο και θα αντέξουμε περισσότερο από το ΄11» είπε προαναγγέλλοντας ολοκληρωτική μορφή αντίδρασης από τον κλάδο σε όλη την Ελλάδα. Χαρακτήρισε μάλιστα «απαράδεκτο» το γεγονός ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αρνείται να συναντήσει το ΣΑΤΑ και τους εκλεγμένους εκπροσώπους του κλάδου στην Αθήνα όπου και κυκλοφορεί η συντριπτική πλειονότητα των ταξί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΑΤΑ, σήμερα στην Αθήνα κυκλοφορούν περισσότερα από 13.700 ταξί, εκ των οποίων τα αμιγώς ηλεκτρικά υπολογίζονται σε περίπου 150. Η υποχρέωση αντικατάστασης το 2026 αφορά περί τα 1.500 οχήματα με πολλούς εκ των ιδιοκτητών να έχουν φροντίσει ήδη να τα αντικαταστήσουν με νεότερα μεταχειρισμένα προκειμένου να αποφύγουν την αγορά ηλεκτρικού, την οποία εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν ακατάλληλη για το επάγγελμα και ακριβή.

«Εναν έχω συναντήσει που μου είπε ότι είναι ευχαριστημένος, αλλά είναι μεγάλος άνθρωπος, βγαίνει μόνο για λίγες ώρες για δουλειά κι έχει δικό του σπίτι με γκαράζ. Ούτε δεύτερη βάρδια, ούτε τίποτα», ανέφερε ο κ. Λυμπερόπουλος.

Πηγή: ethnos.gr