Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα - Επικυρώθηκε ο διορισμός της από τη Γερουσία

Επόμενο βήμα η ανάληψη των καθηκόντων της στην Αθήνα

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε σε μία μαζική διαδικασία την υποψηφιότητα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Γκιλφόιλ, πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πολιτική σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβανόταν σε «πακέτο» 48 διορισμών που ψηφίστηκαν ταυτόχρονα, μετά την αλλαγή των διαδικαστικών κανόνων στη Γερουσία.

Συγκεκριμένα, ο δρόμος για την επικύρωση του διορισμού της Κίμπερλι Γκιλφόιλ άνοιξε μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «πυρηνικής επιλογής».

Αυτή στην ουσία ήταν η αλλαγή των κανονισμών, από τη Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία που επέτρεψε την επικύρωση των υποψηφίων ανά ομάδες.

Σύμφωνα με το AP, μεταξύ των επιβεβαιωμένων διορισμών είναι αυτός του Τζόναθαν Μόρισον, της Κάλιστα Γκίνγκριτς, νέας πρέσβειρας στην Ελβετία, καθώς και άλλων για θέσεις σε υπηρεσίες όπως το Εμπόριο και η Ενέργεια.

Το επόμενο βήμα πλέον για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είναι η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η πρώτη της αντίδραση

Μέσα από ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο instragram, η Κιμπερλι Γκλιλφόιλ επιβεβαίωσε τον διορισμό της γράφοντας «τι τιμή», με μια σημαία της Ελλάδας και των ΗΠΑ.

Η επικύρωση του διορισμού της Γκιλφόιλ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις με την Αθήνα σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: newsbomb.gr