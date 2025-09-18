Χανιά: Φωτιά σε σκουπίδια στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, εκδηλώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από το σημείο στο οποίο έχει εκδηλωθεί η φωτιά.
Η φωτιά είναι αρκετά μεγάλη, ωστόσο δεν κινδυνεύουν άνθρωποι, κτήρια ή μηχανήματα.
Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 13 οχήματα και 36 άνδρες για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή κι από Πυροσβεστικά οχήματα από την 115 Πτέρυγα Μάχης.
Πηγή: cnn.gr