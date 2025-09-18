Χανιά: Φωτιά σε σκουπίδια στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα Χανιά, μετά από φωτιά που ξέσπασε στον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, εκδηλώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από το σημείο στο οποίο έχει εκδηλωθεί η φωτιά.

Η φωτιά είναι αρκετά μεγάλη, ωστόσο δεν κινδυνεύουν άνθρωποι, κτήρια ή μηχανήματα.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 13 οχήματα και 36 άνδρες για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή κι από Πυροσβεστικά οχήματα από την 115 Πτέρυγα Μάχης.

Η φωτιά είναι αρκετά μεγάλη, ωστόσο δεν κινδυνεύουν άνθρωποι, κτήρια ή μηχανήματα.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 13 οχήματα και 36 άνδρες για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή κι από Πυροσβεστικά οχήματα από την 115 Πτέρυγα Μάχης.

Πηγή: cnn.gr