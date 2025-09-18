Ηράκλειο Κρήτης: Ελεύθερος με όρους ο 45χρονος που καταγγέλθηκε για βιασμό από 24χρονη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε την Πέμπτη, μετά την απολογία του για βιασμό 24χρονης στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου Κρήτης, ο 45χρονος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης.

Στον 45χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα κάθε μήνα και της μη προσέγγισης της καταγγέλλουσας μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η νεαρή γυναίκα τον είχε καταγγείλει για βιασμό κατ΄εξακολούθηση, για παρακίνηση και πρόκληση σε παράνομη χρήση ναρκωτικών και για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 45χρονος κατά διαστήματα την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά παρά την θέληση της και ότι την υποχρέωνε να κάνει χρήση κοκαΐνης για να μπορεί να την έχει υπό τον έλεγχο του.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretalive.gr αρνήθηκε πλήρως όσα κατήγγειλε η κοπέλα και όπως ισχυρίστηκε ουδέποτε έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και μάλιστα δια του συνηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών για τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης.

«Ο εντολέας μου ούτε τσιγάρο, όχι ναρκωτικά», υποστήριξε. Επιπρόσθετα προσκόμισαν κάποια μηνύματα στα οποία φέρεται η 24χρονη να ζητά επί της ουσίας οικονομική βοήθεια από τον 45χρονο, ενώ υπέβαλαν και αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Ο 45χρονος αρνήθηκε όσα του προσάπτει η 24χρονη, παρουσιάζοντας μια εντελώς διαφορετική εκδοχή.

«Ο εντολέας μου είναι αθώος και είναι πραγματικά ατιμωτικό στα 45 του, και ενώ δεν έχει απασχολήσει για το παραμικρό, να κατηγορείται για μια τέτοια πράξη» δήλωσε ο Γ. Μερκουλίδης.

