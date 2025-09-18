Παύλος Φύσσας: Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του δολοφονημένου μουσικού στο Κερατσίνι (pics)

Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα της Πέμπτης (18.09.2025) για τα 12 χρόνια από την ημέρα που έπεσε νεκρός ο Παύλος Φύσσας από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά.

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή».

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στη μνήμη του δολοφονημένου μουσικού πραγματοποιείται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Φέτος η μαύρη επέτειος συμπίπτει με την αποφυλάκιση για «λόγους υγείας» του ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Αυτή την εξέλιξη έχουν καταδικάσει, κόμματα, συνδικάτα και φορείς κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και απαιτώντας την αναίρεσή της.

Συγκινημένη η μητέρα του Παύλου Φύσσα αγκάλιασε το μνημείο που έχει στηθεί στο Κερατσίνι για τον γιο της.

Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του δολοφονημένου γιου της, Παύλου Φύσσα

Ο πατέρας του Παύλου Φύσσα

Στη συγκέντρωση στο Κερατσίνι παραβρέθηκε ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Παύλος Χρηστίδης.

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη συγκέντρωση απευθύνει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Φέτος συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά, οι συνθήκες που γέννησαν και όπλισαν το χέρι των φασιστών όχι μόνο παραμένουν, αλλά δυναμώνουν. Η αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει μισθούς και δικαιώματα, η εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, η όξυνση της καταστολής, το έδαφος που δίνουν κυβερνήσεις και ΕΕ σε ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα, αποδεικνύουν ότι ο φασισμός δεν είναι «παρεκτροπή», αλλά γέννημα – θρέμμα αυτού του συστήματος.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τη νεολαία του Πειραιά να δώσουν δυναμικό, μαχητικό «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης και αγώνα, επισημαίνοντας: «Δώδεκα χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε. Δεν συγχωρούμε. Εχουμε δώσει όρκο ότι δεν θα αφήσουμε να ξαναβγούν από τα λαγούμια τους. Είμαστε σε επαγρύπνηση.

Εναντιωνόμαστε στο σύστημα που τους θρέφει, που αξιοποιεί τον φασισμό για να κρατά υποταγμένους τους εργαζόμενους, για να επιβάλλει την αντιλαϊκή του πολιτική και να στέλνει τους λαούς να σκοτώνονται στους πολέμους του».

Ταυτόχρονα καταδικάζει την απόφαση αποφυλάκισης του Ν. Μιχαλιολιάκου, υπογραμμίζοντας ότι «η αποφυλάκιση είναι πραγματική πρόκληση απέναντι στον λαό, που με τον αγώνα του έστειλε στη φυλακή τους ναζί εγκληματίες».

Ανάλογο κάλεσμα απευθύνει και η ΚΕΕΡΦΑ.

Πηγή: newsit.gr