«Η Μαρινέλλα δεν έχει επαφή με το περιβάλλον» (vid)

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες, από τη νύχτα που η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου και ο χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου μίλησε για την κατάσταση της υγείας της.

Όπως είπε ο Δημήτρης Παπάζογλου για την Μαρινέλλα στην εκπομπή «Super Katerina» του Alpha: «Δεν την έχουμε επισκεφτεί καθόλου. Δεν επιτρέπεται να την επισκεφτούμε και καλά κάνουνε. Δεν είναι μια πρεμιέρα που πηγαίνουμε και επισκεπτόμαστε και δεν πρέπει να προστατεύεται από τους ιούς.

Δεν πρέπει να τρέχουμε εκεί και να ενοχλούμε την οικογένεια. Η γυναίκα πρέπει να ζει μια ζωή ήρεμη, να έχει την περιποίησή της, τα ιατρικά της δεδομένα, και ελπίζουμε ο Θεός… γιατί ήταν μια θρήσκα γυναίκα η Μαρινέλλα, αγαπούσε τον Θεό, αγαπούσε τα Θεία, και μια πάρα πολύ καλή οικογενειάρχης» είπε ο χορογράφος αρχικά.

Στην συνέχεια, μίλησε για τις φωτογραφίες που βρίσκονται μέσα στο σπίτι του με την Μαρινέλλα, με τον ίδιο να λέει: «Έχω φωτογραφίες της Μαρινέλλας στο σπίτι μου και αφιερώσεις. Έχω μια αφίσα έξω την οποία την έκλεψα από το Παρίσι, ήταν να παρουσιαστεί και την έκλεψα. Περάσανε τα χρόνια και της έδωσα την original, της την δώρισα και εγώ έκανα ένα φωτοαντίγραφό και μου την υπέγραψε».

Aποκάλυψε ότι για αρκετά χρόνια δεν είχαν επαφές λόγω μιας παρεξήγησης ανάμεσά τους, με τον Δημήτρη Παπάζογλου να εξομολογείται: «Για κάποια χρόνια δεν μιλούσαμε με την Μαρινέλλα, της κράταγα μούτρα. Επειδή εμφανίστηκα σε ένα νυχτερινό κέντρο στην Πλατεία Βικτωρίας με αυτή την Καίτη Ντάλη, πέρασε και το είδε απέξω και δεν της άρεσε.

Μου έλεγε “βρε, πώς θα σε εμφανίσω στο Palace;”. Θύμωσα γι’αυτό, γιατί δεν πήγα να κάνω κάτι, να κλέψω, ούτε μπορώ να είμαι ένας καλλιτέχνης που εργάζομαι όταν με φωνάζει το top, και όταν δεν έχω το top να κάθομαι σπίτι μου. Πρέπει να συντηρούμε συνέχεια. Αυτό με πείραξε γιατί πάντα υπερηφανευόταν για εμένα, ότι είμαι τόσο εργατικός. Ήταν μια ιδιορρυθμία της.

Πέρασαν τρία χρόνια για να ξαναμιλήσουμε. Ο Τάκης Ζαχαράτος θα έκανε μια δουλειά μαζί της στην Αυστραλία, αλλά πριν πάει εγώ σκηνοθέτησα και χορογράφησα μια παράσταση που έκανε ο Τάκης στο Καζίνο. Της ζήτησε ένα παλτό που φόραγε η Μαρινέλλα στο Rex που είχε εγώ σκηνοθετήσει και κάτι την ρώτησε και είπε να με πάρει τηλέφωνο.

Όταν ήταν να συνεργαστούνε στην Αυστραρία μας κάλεσε στο σπίτι για να μιλήσουμε με την Μαρινέλλα. Μου έκανε λίγο… εγώ πήγα κανονικός σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τι να πεις σε έναν άνθρωπο που τον αγαπάς; Κράταγε μια απόσταση αλλά αυτό έσπασε κάποια στιγμή, της πέρασε, ξέρει ποιος είμαι».

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, από τον Σεπτέμβριο 2024 που υπέστη εγκεφαλικό ενώ τραγουδούσε στο Ηρώδειο, παλεύει μαζί με τους γιατρούς της για να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η κατάστασή της, δεν παρουσιάζει βελτίωση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

