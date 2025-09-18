Πατέρας δίπλα στον πατέρα: Ο κ. Δημήτρης ξεκινά απεργία πείνας, ως ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι δίνει ακόμη μία μάχη για τη δικαίωση του γιου του, που έχασε άδικα τη ζωή του στα Τέμπη. Εδώ και τέσσερις ημέρες κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας μόνο την εκταφή του παιδιού του.

Χθες (17/9) ο κ. Ρούτσι είχε γνωστοποιήσει πως ένας πατέρας τον πλησίασε και του είπε πως ως ένδειξη συμπαράστασης θα ξεκινήσει απεργία πείνας. Σήμερα, η ομάδα Μέχρι Τέλους γνωστοποιεί πως πρόκειται για τον κ. Δημήτρη.

«Θα σταθώ δίπλα σου, Πάνο, στον αγώνα που ξεκίνησες Μέχρι Τέλους· για τον Ντένι σου, για τα υπόλοιπα 56 θύματα των Τεμπών, για το μέλλον αυτής της χώρας και για το μέλλον των δικών μου παιδιών».

Ο κ. Δημήτρης από σήμερα θα σταθεί έμπρακτα στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ξεκινώντας και εκείνος απεργία πείνας.

