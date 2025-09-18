Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης στη Γλυφάδα (vid)

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου ο άνδρας εντοπίστηκε περίπου στις 03:15 τα ξημερώματα, στην Οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου, στη Γλυφάδα, εντοπίστηκε ένας άντρας μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης.
Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν.
Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 αναφέρει πως ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Κατά το ίδιο ρεπορτάζ πρόκειται για Ρομά που μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων και εγκλωβίστηκε σε αυτόν.
Πηγή: newsit.gr