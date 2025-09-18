Βόλος: 54χρονος παρενόχλησε φοιτήτρια μέσα σε λεωφορείο

Ο 54χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 9 μηνών χωρίς αναστολή

«Καμπάνα» από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε βάρος 54χρονου για το επεισόδιο παρενόχλησης με 19χρονη φοιτήτρια που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή την ώρα που ταξίδευαν με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από Πάτρα για Βόλο.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, o 54χρονος κάθισε σήμερα στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

O 54χρονος την ώρα του ταξιδιού προσπάθησε επίμονα να πιάσει συζήτηση στη φοιτήτρια που τον απέφευγε και σε ανύποπτη χρονική στιγμή έβαλε το χέρι του στο αριστερό της πόδι και τη θώπευσε.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του έλεγε ακατανόητα πράγματα, ενώ σε σειρά ερωτήσεων της έδρας να εξηγήσει τη συμπεριφορά του έδινε απαντήσεις με ακατάληπτο περιεχόμενο. Μάλιστα ο 54χρονος δεν ζήτησε και «συγγνώμη» για τις πράξεις του, ενώ δεν παρουσιάστηκε μετανοιωμένος.

Ο 54χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 9 μηνών χωρίς αναστολή μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως και με έφεση που να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο ότι θα εμφανίζεται στο οικείο αστυνομικό τμήμα μια φορά κάθε μήνα το πρώτο πενθήμερο.

Επίσης, του επιβλήθηκαν δικαστικά έξοδα 200 ευρώ.

Αναστατωμένη παραμένει η 19χρονη φοιτήτρια

Η 19χρονη φοιτήτρια δεν έχει συνέλθει ακόμη από το περιστατικό και εμφανίστηκε αναστατωμένη στο δικαστήριο. Όταν ήρθε η ώρα να εξεταστεί ως μάρτυρας, εμφανίστηκε φανερά ενοχλημένη ενώ περιγράφοντας το περιστατικό ξεσπούσε κατά διαστήματα σε κλάματα.

Όπως εξήγησε στην αρχή της κατάθεσής της, όταν κάθισε δίπλα της ο κατηγορούμενος της ζητούσε επίμονα το τηλέφωνό της ενώ εκείνη δεν το έδινε. Παράλληλα, μεταξύ άλλων την προέτρεπε να μη φοβάται επειδή όπως της έλεγε είναι παντρεμένος, είπε ξεκινώντας τη κατάθεσή της.

Η 19χρονη προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τον αποφύγει και να δείξει ψυχραιμία, ενώ εκείνος συνέχιζε να την ενοχλεί και τελικά έβαλε το χέρι του στο πόδι της, πράξη που της προκάλεσε μεγάλη ταραχή, όπως περιέγραψε η ίδια στο Δικαστήριο.

Στη συνέχεια, η 19χρονη σηκώθηκε από τη θέση που καθόταν αναζητώντας άλλη, με τον 54χρονο να συνεχίζει να της μιλά. Η φοιτήτρια στην νέα θέση που κάθισε και όντας σε εμφανώς έντονη ψυχολογική φόρτιση με δάκρυα στα μάτια, ρωτήθηκε από τη συνεπιβάτιδά της τι συνέβη, ενώ ακολούθως ενημερώθηκε και ο οδηγός του λεωφορείου.

Η κινητοποίηση για τον 54χρονο ήταν άμεση καθώς ειδοποιήθηκε η αστυνομία που περίμενε στον Σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ στον Βόλο τον 54χρονο να κατέβει από το λεωφορείο για να τον συλλάβουν.

Τέλος σημειώνεται ότι επειδή ο 54χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές με άλλες πράξεις δεν δόθηκε τριετή αναστολή στην ποινή του και του επιβλήθηκε ο όρος της εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα.

