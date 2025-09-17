Σουφλί: Βανδάλισαν το σύστημα προειδοποίησης σε σιδηροδρομική διάβαση – Τραυματίστηκε 60χρονος με προβλήματα όρασης

Εκτός λειτουργίας εξαιτίας βανδαλισμού τέθηκε το ηχητικό προειδοποιητικό σήμα σε σιδηροδρομική διάβαση στο Σουφλί εξαιτίας του οποίου τραυματίστηκε ένας 60χρονος με προβλήματα όρασης κατά την κάθοδο της προστατευτικής μπάρας.

Το ατύχημα συνέβη όταν άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο κιβωτίου καλωδίων των κουδουνιών του Αυτόματου Συστήματος Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του ηχητικού προειδοποιητικού σήματος σε σιδηροδρομική διάβαση του Σουφλίου.

Το περιστατικό του τραυματισμού συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (14.09.2025) ενώ ο 60χρονος επιχειρούσε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές μη αντιλαμβανόμενος -εξαιτίας των φθορών που φέρεται να προκλήθηκαν από αγνώστους και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο σύστημα ηχητικής προειοδποίησης- την κάθοδο της μπάρας λόγω της διέλευσης της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη- Ορμένιο.

Αμέσως μετά την ενημέρωση της Διεύθυνσης του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη για το περιστατικό από το Αστυνομικό Τμήμα Σουφλίου, μετέβη εσπευσμένα στο σημείο τεχνικό κλιμάκιο του Οργανισμού το οποίο αποκατέστησε τη βλάβη -που όπως διαπίστωσε προκλήθηκε από δολιοφθορά- θέτοντας εκ νέου το σύστημα σε λειτουργία.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΣΕ, δεν είχε καταγραφεί κάποια δυσλειτουργία των συστημάτων ασφαλείας κατά τον τελευταίο περιοδικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: newsit.gr