«Έξω τα εκτρώματα από την Πινακοθήκη»: Νέα συγκέντρωση μετά από κάλεσμα του πρώην βουλευτή Νικόλαου Παπαδόπουλου

Ο σάλος που είχε προκληθεί πριν από καιρό με τον τότε βουλευτή της Νίκης, Νικόλαο Παπαδόπουλο να βανδαλίζει έργα στην Εθνική Πινακοθήκη, φαίνεται να έχει συνέχεια.

Ομάδα κόσμου, συγκεντρώθηκε έξω από την Εθνική Πινακοθήκη, το απόγευμα της Τετάρτης, όπου τον περασμένο Μάρτιο ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, πρώην βουλευτής της «Νίκης» βανδάλισε έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη.

Το κάλεσμα πραγματοποιήθηκε από τον «Ελληνικό Παλμό», το κίνημα του πρώην βουλευτή, μετά την αποχώρησή του από τη «Νίκη». Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για την επιστροφή των έργων που είχαν βανδαλιστεί και φωνάζουν συνθήματα όπως «έξω τα εκτρώματα απ’ την Πινακοθήκη», «Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία», «έξω οι μασόνοι από την Εκκλησία», ενώ στο «στόχαστρό» τους βρέθηκε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα εμβόλια, οι μετανάστες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, από τον οποίο ζητούσαν να δώσει το «παρών», αλλά και η κυβέρνηση.

«Αυτό το σαθρό κατεστημένο που στηρίζεται από τα λαγούμια της Μασονίας, ετόλμησε να βεβηλώσει την πίστη μας και να παραποιήσει τα ιερά και τα σύμβολα του τόπου μας. Μέσα σε αυτήν εδώ την Πινακοθήκη, την κατά τα άλλα Εθνική, που την πληρώνουν οι Έλληνες με τους φόρους τους, βεβηλώνεται το ιερό πρόσωπο της Παναγίας, των Αρχαγγέλων, και βεβηλώνεται και η ίδια μας η πατρίδα, γιατί υπάρχουν μέσα πορνικά βίντεο που αντί για μουσική υπόκρουση έχουν το “Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε” – που είναι η προσευχή επίκλησης στο Άγιο Πνεύμα – και τον εθνικό ύμνο. Δηλαδή, ό,τι ελληνικό, ό,τι ορθόδοξο βεβηλώνεται αυτή τη στιγμή στην Πινακοθήκη» ανέφερε στη δήλωσή του ο Νικόλαος Παπαδόπουλος.

Ερωτηθείς για την επαναφορά των έργων είπε ότι «ήταν εωσφορική κίνηση, να τα ξαναβάλουν επειδή τους “ρίξαμε” τον Βάαλ. Ο Βάαλ ήταν θεός των ειδωλολατρών. Αυτά είναι εικόνες του θεοσοφισμού, είναι τέχνη των αποκρυφιστών και των εωσφοριστών που μπήκανε μέσα στην Πινακοθήκη μας».

«Πείτε μου, τι σας έκανε η Θεοτόκος; Αν δεν καταλαβαίνετε, καθίστε στα σπίτια σας και μην πλανάτε τον κόσμο, γιατί ο Χριστός λέει “ουαί σε εκείνον που θα πλανήσει ένα από τα παιδιά μου”. Τα ακούς, Ιερώνυμε; Τα ακούς, Βαρθολομαίε; Τι είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος; “Μακριά από την Ορθοδοξία οι αιρετικοί”», δήλωσε μία ακόμη από τους συγκεντρωμένους.

Πηγή: newsit.gr