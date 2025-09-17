Απογευματινά χειρουργεία: Απλήρωτοι οι νοσηλευτές εδώ και 9 μήνες στον «Αττικόν» - 1.500 ασθενείς στην αναμονή

Απλήρωτοι παραμένουν νοσηλευτές και υγειονομικοί εδώ και 9 μήνες για τα απογευματινά χειρουργεία στα οποία συμμετείχαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπως καταγγέλλει το σωματείο των εργαζομένων.

Οι νοσηλευτές αλλά και οι εργαζόμενοι δεν έχουν λάβει ποτέ την αποζημίωσή τους για τα χειρουργεία στα οποία συμμετείχαν, γι' αυτό και η διαδικασία διεκόπη εδώ και 4 μήνες στο Αττικόν όπως σημειώνουν.

Ο κλάδος με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι το μέτρο με την απογευματινή λειτουργία στα χειρουργεία δεν λειτούργησε ποτέ σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, αφού ακόμα και σήμερα δεκάδες ασθενείς παραμένουν στην αναμονή για να δουν νυστέρι.

Σημειώνουν μάλιστα ότι 1.500 ασθενείς περιμένουν στο Αττικόν για να χειρουργηθούν την ώρα που ο κλάδος δεν έχει λάβει τις απολαβές του.

Να τονιστεί ότι τα απογευματινά χειρουργεία κατά τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη μείωσαν τις λίστες αναμονής για επεμβάσεις στα δημόσια νοσοκομεία ενώ οι πρώτες 35.000 επεμβάσεις αποζημιώνονται από το ταμείο ανάκαμψης.

Πάντως, τα «σύννεφα» πάνω από το συγκεκριμένο πολυδιαφημισμένο μέτρο είχαν εμφανιστεί εδώ και καιρό, αφού σε πολλά νοσοκομεία της χώρας δεν πραγματοποιούνταν τα χειρουργεία ώστε να μειωθεί η αναμονή για τους ασθενείς.

Γι' αυτό άλλωστε και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε σπεύσει να δώσει ένα μεγάλο τμήμα των απογευματινών χειρουργείων που αποζημιώνονται από το ταμείο ανάκαμψης στις ιδιωτικές κλινικές.

Μέχρι σήμερα το μέτρο αμφισβητείται τόσο από τους εργαζομένους του ΕΣΥ όσο και από παράγοντες του ιδιωτικού τομέα, ενώ να σημειωθεί ότι τα κονδύλια που είχαν εξασφαλιστεί ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ θα έπρεπε να είχαν διατεθεί μέχρι τέλος του 2025 αλλιώς κινδυνεύουν να χαθούν Είναι ωστόσο άγνωστο εάν το κονδύλι αυτό θα απορροφηθεί τελικά στα απογευματινά χειρουργεία.

Πηγή: ethnos.gr