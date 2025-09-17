Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του ΑΝΤ1 Γιώργος Παυλάκης

Τραγωδία σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα όταν ο 54χρονος κάμεραμαν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παυλάκης έφυγε από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ήταν μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή και κάλυπταν το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στην Φωκίδα.

Στο δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο 54χρονος έκανε νόημα στον κ. Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά.

Κάποια στιγμής σταμάτησαν και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Τα οχήματα συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου. Η μοίρα επεφύλασσε τραγικό παιχνίδι καθώς ο 54χρονος όταν πάρκαρε στον προαύλιο χώρο υπέστη σοβαρό επεισόδιο.

Αμέσως σήμερα συναγερμός, ωστόσο παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν δυστυχώς ήταν αργά.

Ήταν πατέρας δύο παιδιών, καταγόταν από το Μεσολόγγι, ενώ το τελευταίο διάστημα συνεργαζόταν και με το Mega.

Ο ξαφνικός θάνατος του γνωστού καμεραμάν έχει συγκλονίσει τους συναδέλφους του, αφού ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

