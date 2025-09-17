Φρικτή κακοποίηση ζώου στην Ηλεία: Πέταξαν ζωντανή στον Αλφειό ακρωτηριασμένη κατσίκα (σκληρό βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό κακοποίησης ζώου ήρθε στο φως την Τετάρτη το μεσημέρι στην περιοχή των Μακρισίων Ηλείας, κοντά στο φράγμα του Αλφειού.

Πολίτες που ειδοποιήθηκαν για ένα σοκαριστικό θέαμα στην άκρη του δρόμου βρέθηκαν μπροστά σε μια ζωντανή κατσίκα, ακρωτηριασμένη και εγκαταλελειμμένη για περισσότερες από 24 ώρες μέσα σε βάτα.

Σύμφωνα με τη διαπίστωση κτηνιάτρων, το πόδι της δεν κόπηκε από ατύχημα, αλλά εξαιτίας παστωρούματος — της βάναυσης πρακτικής δεσίματος με σχοινί, που συχνά οδηγεί σε ακρωτηριασμό. Ο ιδιοκτήτης της, αντί να αναλάβει ευθύνη, την εγκατέλειψε αβοήθητη, καταδικάζοντάς την σε αργό θάνατο.

Εθελοντές που έσπευσαν στο σημείο δεν την άφησαν στη μοίρα της. Το ζώο μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο και λαμβάνει φροντίδα, ενώ σχεδιάζεται η μεταφορά του στην Αθήνα, ώστε να έχει την ευκαιρία για μια ζωή χωρίς πόνο, σύμφωνα με το pelop.gr.

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων "Νοιάζομαι" ζητά τη στήριξη των πολιτών για την κάλυψη των πρώτων κτηνιατρικών εξόδων και της μεταφοράς.

Για όσους επιθυμούν να βοηθήσουν:

Τράπεζα Πειραιώς – Αρ. Λογ. 5531-093883-962

IBAN: GR77 0172 5310 0055 3109 3883 962

Δικαιούχος: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων "Νοιάζομαι"

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολύ σκληρές εικόνες