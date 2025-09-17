Στη δημοσιότητα βίντεο με τον λύκο που επιτέθηκε σε 5χρονη στη Χαλκιδική

Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία της Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, εξαιτίας ενός λύκου που κόβει βόλτες σε κατοικημένες περιοχές ακόμα και σε παραλίες και μάλιστα τη στιγμή που εξακολουθεί να υπάρχει στην περιοχή σημαντικός αριθμός τουριστών.

Το ζώο επιτέθηκε σε 5χρονο κοριτσάκι από τη Σερβία, το οποίο βρισκόταν σε παραλία του Νέου Μαρμαρά μαζί με την οικογένειά του, περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου.

Το παιδί έπαιζε στην αμμουδιά και μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του δέχθηκε επίθεση από το λύκο, ο οποίος το δάγκωσε στην πλάτη και το τραυμάτισε στην κοιλιά και το πόδι.

Οι φωνές της μητέρας του, η προσπάθειά της να απομακρύνει το ζώο και η συνδρομή ενός άντρα, ο οποίος άρχισε να πετάει πέτρες, έσωσαν το κοριτσάκι.

Η 5χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι τα τραύματά της δεν ήταν σοβαρά. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο.

Έχει ξεκινήσει προσπάθεια να εντοπιστεί το ζώο, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή περιβαλλοντικών οργανώσεων, ώστε να πιαστεί με παγίδες.

