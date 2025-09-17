«Η αρκούδα ήταν στρεσαρισμένη, αντέδρασε φυσιολογικά» - Τι λέει ειδικός για την επίθεση με θύμα τον ορειβάτη

Την ανάσα κόβουν τα πλάνα που δείχνουν αρκούδα να επιτίθεται σε ορειβάτη στο δάσος του Φρακτού στη Δράμα. Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο και οδήγησε στον θάνατο του Χρήστου Σταυριανίδη.

Ο Σταυριανίδης και ο φίλος του Δημήτρης Κιορόγλου είχαν πάει για ορειβασία. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, συνάντησαν το άγριο ζώο.

Η αρκούδα αρχικά φαινόταν ήρεμη, όμως ξαφνικά ανέβασε ταχύτητα και κατευθύνθηκε απειλητικά προς τους δύο ορειβάτες. Ο Κιορόγλου κατάφερε να ανέβει στο δέντρο και να σωθεί, ο Χρήστος Σταυριανίδης, όμως έχασε την ισορροπία του και έπεσε στη χαράδρα, με συνέπεια να βρει τραγικό θάνατο.

Ο επικεφαλής της ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμμος, εξήγησε ότι η αρκούδα ήταν στρεσαρισμένη. «Έχουμε δει αυτό το βίντεο από την πρώτη στιγμή. Ήμασταν οι πρώτοι άνθρωποι που φτάσαμε στο βουνό στη Δράμα. Έχω δει ένα στρεσαρισμένο ζώο που έχει έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο και κάνει μια αντίδραση φυσική. Δεν είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Το ζώο έχει τρομάξει καταρχάς από την παρουσία του σκύλου. Το ιατρικό πόρισμα λέει ότι τον χτύπησε η αρκούδα με το εσωτερικό του χεριού της και ο άνδρας έχασε τη ζωή του από την πτώση».

«Φαίνεται το σπρέι να τον έχει χτυπήσει κατά λάθος ίσως πάνω στον πανικό τους και τον έχει πιάσει και βήχει και προσπαθεί να απωθήσει το σπρέι από πάνω του», συνέχισε ο κ. Ράμος.

«Ας πιάσουμε την αιτία που τα ζώα κατεβαίνουν στις οικιστικές περιοχές. Θα πρέπει να κάνουμε μία επίσημη καταμέτρηση των αρκούδων και των λύκων. Σε άλλες χώρες η καταμέτρηση των άγριων ζώων γίνεται από το κράτος. Εμείς εδώ τα δίνουμε στις ΜΚΟ. Έχουμε για παράδειγμα το Δασαρχείο. Έχουν προσωπικό, έχουν αυτοκίνητα. Εδώ θίγουμε ένα άλλο θέμα του γιατί να υπάρχουν ΜΚΟ και γιατί να παίρνουν προγράμματα. Δεν το λέω με απαξίωση».

