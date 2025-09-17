Σε εγρήγορση οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω Πίρι Ρέις – Τεράστια άσκηση στο Αιγαίο με 60 αεροσκάφη και ολόκληρο τον στόλο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων που διατάχθηκε σήμερα και θα διαρκέσει όλη την ημέρα. Η ακτίνα της είναι από τον Εβρο μέχρι και την Μεγίστη.

Στην άσκηση θα συμμετέχουν και οι 3 κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και ειδικές δυνάμεις, σε όλη την επικράτεια. Χαρακτηριστικό ότι στην άσκηση συμμετέχουν πάνω από 60 αεροσκάφη και ολόκληρος ο στόλος.

Σκοπός είναι να επιδειχθεί αποφασιστικότητα και ετοιμότητα αποτροπής, στον απόηχο, μεταξύ άλλων, και των τουρκικών αναγγελιών για έρευνες του «Πίρι Ρέις».

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.