Επιθέσεις στο Αιγάλεω: Μόλις... 20 φορές είχε προσαχθεί στο παρελθόν ο 32χρονος (vid)

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 32χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω. Του απαγγέλθηκε επίσης κατηγορία για εμπρησμό στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Ούτε μία, ούτε δύο αλλά 20 φορές είχε προσαχθεί ο 32χρονος στο παρελθόν. Τον Μάιο του 2025 είχε καρφώσει έναν Σύρο και είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Καταδικάστηκε για οπλοκατοχή και τελικά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στην ΕΛ.ΑΣ. χτύπησε συναγερμός όταν παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς δεν έδωσε το «παρών» στο Α.Τ Αγίου Παντελεήμονα.

Η πυροσβεστική έστειλε την δικογραφία στον Εισαγγελέα, και στις 12 Σεπτεμβρίου ο Ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Για το ένταλμα ενημερώθηκε και η αστυνομία, και χθες που συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγάλεω, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και έτσι συνελήφθη για τη φωτιά στον Υμηττό. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και μαρτυρίες, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 32χρονο, ο οποίος έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα.

Ο ίδιος ελέγχεται και για άλλες τρεις φωτιές που είχαν εκδηλωθεί στον Υμηττό τον περασμένο Ιούνιο. Ερωτήματα γεννώνται πώς ο συγκεκριμένος άνδρας κυκλοφορούσε ελεύθερος. Ακόμη και αστυνομικοί που τον συνέλαβαν, φέρεται να είπαν ότι μοιάζει να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση απορεί κάποιος γιατί δεν έχει διαταχθεί να πάει σε κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως εξεταστεί η παύση ασύλου που έχει λόγω της παλαιστινιακής καταγωγής του.

Οι επιθέσεις στο Αιγάλεω

Το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, ο 32χρονος προκάλεσε αναστάτωση στο Αιγάλεω παρενοχλώντας τρεις γυναίκες, δύο ανήλικες και μία 58χρονη. Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας, αλλά και οι μαρτυρίες των θυμάτων, δείχνουν τον τρόμο που έζησαν.

Η πρώτη επίθεση έγινε σε μία 14χρονη κοντά στον σταθμό του Μετρό, την οποία αγκάλιασε, έριξε στο έδαφος και έφτυσε πριν τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα, άρπαξε από τη μέση μία 58χρονη και άρχισε να της ανασαίνει στο αυτί, σοκάροντάς την.

Το τρίτο θύμα ήταν μία 17χρονη, την οποία ακολούθησε μέχρι την πολυκατοικία της, όπου κατέβασε το παντελόνι του και επιχείρησε να της δείξει τα γεννητικά του όργανα.

Βίντεο – σοκ από τη στιγμή που ο 32χρονος παρενοχλεί την 17χρονη

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από την επίθεση στη 17χρονη, διακρίνεται η ανήλικη να μπαίνει στην πολυκατοικία της, ενώ ο κατηγορούμενος την ακολουθεί φορώντας κίτρινο σορτσάκι και γκρι μπλούζα. Η 17χρονη του φωνάζει να φύγει και του υπενθυμίζει ότι το σπίτι έχει κάμερες, όμως εκείνος την αγνόησε, έβαλε το χέρι του μέσα στο σορτσάκι και άρχισε να αυτοϊκανοποιείται.

«Της έδειξε τα γεννητικά του όργανα»

Οι γονείς της 17χρονης περιέγραψαν στην κάμερα της εκπομπής τον τρόμο που έζησε η κόρη τους. «Ευτυχώς είχαν καλέσει την Αστυνομία και ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Με πήραν τηλέφωνο στη δουλειά, έφυγα επειγόντως για να δω τι έχει γίνει. Πήγα κατευθείαν στο τμήμα», δήλωσε αρχικά ο πατέρας της και συνέχισε: «Της έδειξε τα γεννητικά του όργανα, είχε σηκώσει την μπλούζα του, χαϊδευόταν, αλλά ευτυχώς κρατούσε αποστάσεις ασφαλείας η κόρη μου. Είχε χτυπήσει το κουδούνι και κατάφερε να μπει μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι άλλο είχε συμβεί, τι άλλο θα μπορούσε να είχε συμβεί εκείνη την στιγμή αν ήταν μόνη της.»

Η μητέρα της 17χρονης δήλωσε: «Φτάνει στο σπίτι μας, ανοίγει την πόρτα της πυλωτής και εκείνη την στιγμή βλέπει ότι είναι κάποιος απ’ έξω και την παρακολουθεί», είπε αρχικά και συνέχισε: «Εκείνος απαθέστατος ακούγοντας τις φωνές, περνάει από μπροστά μου περπατώντας, βγαίνει και συνεχίζει να περπατάει. Με τρεμάμενη φωνή, χωρίς να φωνάξει γιατί θεώρησε ότι αυτό θα τον εξαγρίωνε περισσότερο… Βλέπει ότι εκείνος, εκείνη την στιγμή ξανανοίγει την πόρτα, σηκώνει την μπλούζα του, βάζει το χέρι του μέσα από το παντελόνι», είπε και πρόσθεσε: «Η κόρη μου είναι σοκαρισμένη, το βράδυ δεν κοιμήθηκε καλά και το πρωί μου ζήτησε να τη συνοδεύσω στο σχολείο», κατέληξε.

