Ευλογιά των προβάτων: Πόσο στοίχισε η καθυστέρηση μέτρων και πότε θα μπει «στοπ» - Καθηγητής εξηγεί

Ποιος ο αντίκτυπος ενός lockdown;

Δεν είναι αργά για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά των προβάτων, μία νόσο των μηρυκαστικών που βρίσκεται στην κατηγορία με τις πέντε πιο επικίνδυνες και ανεπιθύμητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως, ωστόσο, πρέπει να τρέξουμε, διότι ήδη έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων.

Αυτό ανέφερε στο ethnos.gr ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας των Μηρυκαστικών της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μανώλης Καλαϊτζάκης, σημειώνοντας ότι αυτήν τη στιγμή η μόνη λύση είναι να προχωρήσουμε στη λογική της σφαγής των ζώων στα κοπάδια που εντοπίστηκε η νόσος και στη συνέχεια στην εφαρμογή της προβλεπόμενης καραντίνας (lockdown).

Αναφερόμενος στα μέτρα της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων, ο κ. Καλαϊτζάκης αναφέρει ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας, ωστόσο, θα έπρεπε να είχαν ληφθεί τρεις μήνες νωρίτερα. Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι θα έπρεπε να είχαμε σταματήσει τη νόσο από πέρυσι ακόμα, στον Έβρο, όταν μπήκε στη χώρα μας.

«Όσο αφήνεις τη νόσο, τόσο αυτή θα εξαπλώνεται. Δεν έχει λόγο ο ιός να σταματήσει. Μάλιστα, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον και πολύ λοιμώδης, οπότε θα συνεχίσει να προσβάλλει τα ζώα. Αρκεί να σημειωθεί ότι μετά τη σφαγή ζωών σε κάποια κτηνοτροφική μονάδα, θα πρέπει να επιβληθεί καραντίνα για ένα εξάμηνο», σημειώνει στο ethnos.gr ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας των Μηρυκαστικών.

Απαιτείται άρτιος συντονισμός

Όπως λέει ο κ. Καλαϊτζάκης, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην αντιμετώπιση, προφανώς δεν έγιναν εσκεμμένα και οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι απαιτείται άρτιος συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (Πολιτείας, περιφερειών, κτηνοτρόφων κτλ.).

«Μία καθυστέρηση δύο εβδομάδων στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης σημαίνει ότι θα χρειαστούμε 1,5 μήνα για να σταματήσουμε την εξάπλωση της νόσου. Μάλιστα, οι καθυστερήσεις ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή, αφού άλλες προχώρησαν άμεσα τη διαδικασία και άλλες πιο αργά. Δεν είναι πολύ αργά, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, ωστόσο, θα πρέπει να τρέξουμε. Οι Αρχές έλαβαν τα σωστά μέτρα, αρκεί, βέβαια, να εφαρμοστούν και σωστά. Τα πρώτα πρέπει να εφαρμοστούν στις εκτροφές και στη μετακίνηση ζώων, ζωοτροφών και παραγόμενων προϊόντων. Είναι κακός μπελάς το συγκεκριμένο νόσημα και θα πρέπει να κινούμαστε στη λογική της σφαγής», τονίζει ο αναπληρωτής καθηγητής της Παθολογίας Μηρυκαστικών.

Το παρήγορο, κατά τον κ. Καλαϊτζάκη, είναι ότι βρισκόμαστε σε μία χρονική περίοδο, η οποία ευνοεί για την αντιμετώπιση της νόσου. Αυτό διότι από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά ούτως ή άλλως μειώνονται οι μετακινήσεις, τα κοπάδια στερεύουν από γάλα και περιμένουμε τις γέννες των ζώων

Τεράστιο πρόβλημα για την οικονομία το lockdown

Κατά τον κ. Καλαϊτζάκη, μπορεί η νόσος να μην έχει καμία σχέση με την υγεία του ανθρώπου, όμως, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην κτηνοτροφική οικονομία αλλά και εν γένει στην οικονομία της χώρας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο εντοπισμός κρουσμάτων δημιουργεί μεγάλους περιορισμούς, ουσιαστικά ένα lockdown, στις μετακινήσεις και τις εξαγωγές προϊόντων.

«Μία προηγμένη κτηνοτροφική χώρα, όπως η Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό να είναι απαλλαγμένη από περιορισμούς στη διακίνηση κρέατος, γάλακτος και τυριού. Για παράδειγμα, περίπου το 60% της παραγόμενης φέτας πηγαίνει στις εξαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μαζικών περιορισμών δεν θα μπορεί να εξαχθεί περίπου το 60% του παραγόμενου γάλακτος. Οι ανάγκες της χώρας για την κατανάλωση γάλακτος και των προϊόντων του είναι συγκεκριμένες, οπότε πολλοί παραγωγοί θα πουν ότι δεν βγαίνουμε οικονομικά. Επίσης, ούτε η λογική των εμβολιασμών είναι ενδεδειγμένη, διότι μετά από αυτούς απαγορεύεται κάθε μεταφορά ζώων και παραγόμενων προϊόντων», σημειώνει ο αναπληρωτής καθηγητής του ΑΠΘ.

Πηγή: ethnos.gr