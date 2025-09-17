ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότες έπαιρναν επιδότηση για ξένο χωράφι και ο ιδιοκτήτης δεν είχε ιδέα (vid)!

Οικόπεδο–φιλέτο 130 στρεμμάτων στην περιοχή του Πανόρμου στη Μύκονο εμφανίστηκε ξαφνικά να έχει δηλωθεί ως βοσκοτόπι από δύο παραγωγούς εκτός νησιού, προκειμένου να εισπράττουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτό καταγγέλλει ο νόμιμος ιδιοκτήτης, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε πως διαπίστωσε με έκπληξη ότι η περιουσία του άλλαξε... ιδιοκτήτες μόνο στα χαρτιά. Ήδη έχει κινηθεί νομικά και προχωρά σε μηνύσεις.

Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, μέσω του Κτηματολογίου εντόπισε ότι στο συγκεκριμένο ΚΑΕΚ εμφανίζονται δύο εταιρείες –μία με έδρα την Καλαμάτα και μία με έδρα τη Σπάρτη– που φέρονται να είχαν κάνει δηλώσεις για την έκταση και να λάμβαναν κανονικά τις επιδοτήσεις. «Η πρώτη εταιρεία παραδέχθηκε ότι ένας αγρότης ή κτηνοτρόφος από την Πύλο είχε δηλώσει το δικό μας ΚΑΕΚ», ανέφερε.

Η δεύτερη εταιρεία, που λειτουργούσε ως μεσάζοντας ανάμεσα σε παραγωγούς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, όχι μόνο δεν έδωσε ποτέ διευκρινίσεις αλλά αρχικά είχε και επιθετική στάση απέναντί του. Το οικόπεδο, που ο ίδιος και ο αδερφός του κληρονόμησαν από τον πατέρα τους, εμφανίστηκε να μετατρέπεται σε βοσκήσιμη γη, χωρίς ποτέ να έχουν καμία ανάμειξη.

Ο δικηγόρος του, Θεόδωρος Μαντάς, επισημαίνει: «Πρόκειται για ακίνητο με αδιαμφισβήτητους τίτλους κυριότητας από κληρονομική διαδοχή. Κι όμως, βλέπουμε ότι δηλώθηκε από τρίτους ως βοσκότοπος ώστε να εισπράττονται ενισχύσεις. Ο πελάτης μου αισθάνεται πως χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Παλεύει να αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διαδικασία και ότι δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση».

Από την πλευρά της, η ιδιοκτήτρια μίας εκ των δύο εταιρειών υποστήριξε στον ΣΚΑΪ ότι η διαδικασία ήταν απολύτως νόμιμη. «Το αγροτεμάχιο αυτό δεν είχε δηλωθεί ποτέ ως ιδιοκτησία σε αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ το παραχώρησε μέσω της λεγόμενης “τεχνικής λύσης”, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες παραγωγών που δεν διέθεταν επαρκείς εκτάσεις. Ουσιαστικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ μας λέει ότι πρόκειται για γη του κράτους και όχι ιδιωτική», υποστήριξε.

Η περίφημη «τεχνική λύση» θεσπίστηκε το 2014 για να καλύψει προσωρινά περιοχές με έλλειψη βοσκήσιμης γης. Παρότι θα έπρεπε να ισχύσει μόνο για εκείνη τη χρονιά, τελικά παρέμεινε ενεργή μέχρι και πέρυσι, με αποτέλεσμα –σύμφωνα με πολλούς– να ανοίξει διάπλατα την πόρτα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

