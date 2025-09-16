Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τους 197 υπό έλεγχο στα Τρίκαλα, μόλις 4 παραπέμφθηκαν

Τον Αύγουστο, η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος επανήλθε στην υπόθεση με τους μεγαλοκτηνοτρόφους των Τρικάλων, η οποία συνδέεται με το σκάνδαλο επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο ίδιος κύκλος ανθρώπων είχε προκαλέσει έρευνες ήδη το 2018 και το 2020. Ωστόσο, από τους 197 ελεγχόμενους, τελικά μόνο τέσσερις παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη – και στο τέλος απαλλάχθηκαν. Η έρευνα της Αρχής στηρίχθηκε σε έκθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε συνταχθεί από το 2018, αλλά έμεινε σε μορφή προσχεδίου.

Το έγγραφο κυκλοφορούσε μεταξύ του τότε διοικητή του Οργανισμού επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς να διαβιβαστεί άμεσα στις ανακριτικές Αρχές. Μόνο στις 9 Ιανουαρίου 2020, με την ανάληψη καθηκόντων από τον κ. Βάρα, το έγγραφο απεστάλη τελικά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Τρικάλων.

Την ίδια περίοδο, το ΣΔΟΕ μπήκε στις έρευνες, διαπιστώνοντας ότι αρκετοί ιδιοκτήτες ζώων δεν είχαν καν υποβάλει αιτήσεις για επιδοτήσεις.

Το έγγραφο που αποκαλύφθηκε περιγράφει χαρακτηριστικά τις διαφορές:

Στις εκμεταλλεύσεις δύο εταιρειών, θα έπρεπε –βάσει των στοιχείων του ΟΠΣΚ– να εντοπίζονται 1.220 βοοειδή, αλλά καταγράφηκαν μόλις 247, δηλαδή απόκλιση 83%.

Σε τέσσερις ιδιώτες θα έπρεπε να υπάρχουν 231 βοοειδή, όμως δεν βρέθηκε ούτε ένα, καταγράφοντας 100% απόκλιση.

Πηγή: cnn.gr