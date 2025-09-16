Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου - Πολίτης τον πέταξε κάτω και τον χτυπούσε

Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου του δήμου Λαμίας, από πολίτη, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/09) με τα κίνητρα της επίθεσης να παραμένουν άγνωστα.

Ο εργαζόμενος του δήμου, γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στην επέμβαση συναδέλφων του που έτρεξαν να τον σώσουν, ωστόσο το θύμα χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή βοήθειας.

Οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν τον φερόμενο δράστη.

Σύμφωνα με το Lamiareport το βίαιο επεισόδιο σε βάρος εργαζόμενου του Δήμου Λαμιέων σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι στη Νέα Μαγνησία Λαμίας στο ύψος του 5ου Δημοτικού Σχολείου.

Μαρτυρία κάτοικου της περιοχής αναφέρει ότι ο δράστης κατέβασε με τη βία τον οδηγό από το μικρό λεωφορείο του δήμου που μεταφέρει το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου και να τον ξυλοκόπησε άγρια.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό το συγκεκριμένο λεωφορείο μόλις είχε φτάσει στην Υπηρεσία με τον οδηγό και εφτά εργαζομένους, όταν στο πέρασμά τους από το σχολείο, δέχτηκαν λεκτική επίθεση από τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Ο οδηγός του δήμου αγνόησε τις παρατηρήσεις του φερόμενου δράστη, αλλά όταν ο οδηγός πήρε μόνος του το δρόμο της επιστροφής για το αμαξοστάσιο του δήμου, δέχτηκε την επίθεση.

Όπως ανέφερε το θύμα ο δράστης μπήκε ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητο, το σταμάτησε και αφού άνοιξε με ορμή την πόρτα με δύναμη τον πέταξε έξω ρίχνοντάς τον στο κράσπεδο!

Συνάδελφοί του οδηγού που ήταν λίγα μέτρα πιο μακριά έσπευσαν να βοηθήσουν τον εργαζόμενο ωστόσο ο δράστης του έσπασε τα γυαλιά και το ρολόι.

Πηγή: cnn.gr