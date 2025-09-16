Τέμπη: Σφοδρή αντίδραση από συγγενείς θυμάτων για την εισαγγελική πρόταση - Ζητούν να μην κλείσει η υπόθεση

Περίπου 10 ημέρες έχουν στην διάθεσή τους οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, προκειμένου να καταθέσουν υπομνήματα σχετικά με την πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Η πρόταση απεστάλη χθες (15/09) στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας, για παραπομπή 36 κατηγορουμένων -μη πολιτικών προσώπων- σε δίκη. Την ίδια ώρα, οι ίδιοι ξεσπούν, ζητώντας να μην κλείσει δικαστικά η πολύκροτη υπόθεση, και οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Συνολικά 36 είναι οι κατηγορούμενοι, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Στις 60.000 σελίδες της δικογραφίας περιλαμβάνονται οι καταθέσεις περίπου 150 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 28 είναι από επιβάτες, αυτόπτες μάρτυρες.

Όπως έγραψε χθες το enikos.gr, ο εισαγγελικός λειτουργός στην πρότασή του δεν εστιάζει μόνο στις ευθύνες των άμεσα εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, αλλά επισημαίνει και τις χρόνιες σημαντικές παραλείψεις των φορέων που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, οι οποίες αναδείχθηκαν και έγιναν γνωστές στο πανελλήνιο, αφού σημειώθηκε η τραγωδία, ενώ οι μηχανοδηγοί είχαν κρούσει πολλάκις τον κώδωνα του κινδύνου.

Από την πλευρά τους, συνολικά 35 οικογένειες θυμάτων, με υπόμνημα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας, ζητούν συμπληρωματική ανάκριση για την πυρασφάλεια, με αφορμή του πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, και βιντεοληπτικό υλικό που, όπως ισχυρίζονται, δεν παραδόθηκε ποτέ στον ανακριτή, από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη.

Εξοργισμένοι οι συγγενείς θυμάτων – «Είναι δυνατόν;»

«Είμαι η μαμά της Φραντζέσκας Μπέζα που έλεγε ‘δεν έχω οξυγόνο’ και κάηκε ζωντανή στο κυλικείο. Δεν έχω μιλήσει τόσα χρόνια, σεβάστηκα τη Δικαιοσύνη. Πίστευα στη Δικαιοσύνη αλλά με έχει κάνει το γεγονός έξαλλη να κλείσει η δικογραφία».

«Μας κάνει εντύπωση ότι εντός 6 ημέρων συντάχθηκε πρόταση από τον κ. Εισαγγελέα Εφετών για μια δικογραφία άνω των 60.000 – 70.000 σελίδων, γεγονός που δείχνει μια σπουδή προς την δίκη, η οποία θα πρέπει να γίνει χωρίς κενά και αμφιβολίες επί όλων των κρίσιμων ζητημάτων», είπε ο Αντώνης Ψαρόπουλος.

«Έχουμε καταθέσει μηνύσεις εναντίον δικαστικών που δεν πράττουν τα νόμιμα και δίκαια, όπως έναντι του ειδικού εφέτη-ανακριτή που βεβιασμένα έκλεισε τη δικογραφία, όπως και κατά του Εισαγγελέα Εφετών, του παρανόμως αντικαταστάτη της κας Αποστολάκη», είπε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

«Στη ζυγαριά της δικαιοσύνης η δικαιοσύνη ελαφραίνει περισσότερο. Μέρα με τη μέρα δυσπιστώ ακόμη περισσότερο και εάν μου πείτε για δίκαιη δίκη θα σας απαντώ διφορούμενα πια. Απογοήτευση σκέτη», είπε ο Χρήστος Χούπας.

«Ο ανακριτής δεν έχει καλέσει τους γραμματείς των υπουργείων και έκλεισε την ανάκριση. Είναι δυνατόν;», είπε η Ελένη Βασσάρα.

«Μέσα σε επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, ο εισαγγελέας μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων […] και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων! Μέσα σε 7 μέρες! […] Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο! Ότι δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

Πηγή: enikos.gr