10.000 κενά με το καλημέρα: Οργή εκπαιδευτικών για την κατάσταση στα σχολεία

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη εξαπολύουν οι εκπαιδευτικοί για τις 10.000 κενές θέσεις στα σχολεία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Το αποτέλεσμα, όπως υπογραμμίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι οι συμπτύξεις τμημάτων, περιορισμός ή και μη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, απορρύθμιση του σχολικού προγράμματος, με σοβαρές συνέπειες για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Όπως αναφέρουν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε. «την αποκλειστική ευθύνη για αυτή την κατάσταση φέρει η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ».

Οι εκπαιδευτικοί επιτέθηκαν με σφοδρότητα και κατά της υπουργού τονίζοντας ότι «η κυρία Σοφία Ζαχαράκη αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, επιχείρησε με απαράδεκτο τρόπο να αποδώσει την κυβερνητική ανικανότητα και τις τραγικές ελλείψεις, στις άδειες μητρότητας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών».

Οι ίδιοι κατηγορούν την υπουργό για δηλώσεις προκλητικές και βαθιά προσβλητικές, που «χτυπούν» το δικαίωμα στη μητρότητα, δημιουργούν λανθασμένες εικόνες, καλλιεργούν κοινωνικό αυτοματισμό και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ανάγκη στήριξης των νέων οικογενειών, άφησε ουσιαστικές υπόνοιες ότι το δικαίωμα στην άδεια κύησης και ανατροφής, ασκήθηκε καταχρηστικά.

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών

Η Χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οξυμένη δημογραφική κρίση που απαιτεί στοχευμένες, σοβαρές και αποφασιστικές πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος και δεν θα αναλώνονται απλά στην επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος. Τέτοιες είναι η ενίσχυση των οικογενειών, οι ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, ένα σταθερό, ποιοτικό σχολικό περιβάλλον.

Δεν είναι δυνατόν, κάθε Σεπτέμβρη με το άνοιγμα των σχολείων να μετράμε χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά και σχολεία που δυσκολεύονται ή και αδυνατούν να λειτουργήσουν κανονικά. Τα παιδιά και οι οικογένειες τους δικαιούνται σεβασμό, ασφάλεια και συνέπεια από την Πολιτεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με πάνω από 10.000 κενές θέσεις εκπαιδευτικών.

Η απόλυτα σωστή επιλογή της πραγματοποίησης μόνιμων διορισμών, συνοδεύτηκε από το απόλυτο «επιτελικό» μπάχαλο στη διαχείριση όλων των επόμενων αναγκαίων για τη σωστή λειτουργία ζητημάτων, δηλαδή δίκαιες υπηρεσιακές μεταβολές, έγκαιρη τοποθέτηση αναπληρωτών, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε με τον σωστό τρόπο.

Από τη μία λοιπόν έχουμε μία κυβέρνηση που δήθεν αγωνιά για τις συνέπειες του τεράστιου δημογραφικού προβλήματος της Χώρας η οποία συρρικνώνεται πληθυσμιακά και παριστάνει πως θα λάβει μέτρα υποστήριξης και από την άλλη, όταν οι μητέρες «τολμούν» να αιτηθούν το ελάχιστο, δηλαδή άδεια κύησης ή ανατροφής, να υποδεικνύονται ουσιαστικά από το υπουργείο Παιδείας και κάποια πρόθυμα δημοσιογραφικά «φερέφωνά» του, ως υπαίτιες για την προβληματική έναρξη των σχολείων!

Το φοβερό της υπόθεσης πως, η εκπαιδευτικός υπουργός, διατέλεσε πριν αναλάβει το συγκεκριμένο υπουργείο, υπουργός Οικογένειας! Δυστυχώς όμως για την κυβέρνηση και την κυρία Ζαχαράκη, η αλήθεια είναι γνωστή:

Κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε με τις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί, αν οι μόνιμοι διορισμοί και οι προσλήψεις αναπληρωτών γίνονταν έγκαιρα.

Σε ότι αφορά τις άδειες μητρότητας η κυβέρνηση έπρεπε να τις ενισχύσει λόγω του τεράστιου δημογραφικού προβλήματος. Οι μόνιμοι διορισμοί έπρεπε να γίνουν στο πρώτο 15νθήμερο του Αυγούστου και οι προσλήψεις αναπληρωτών πρέπει να γίνονται μέχρι 25 Αυγούστου κάθε έτους. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου όμως επιλέγει να μεταθέτει τις ευθύνες της, αντί να προγραμματίζει σωστά και να καλύπτει τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού που με ευθύνη της υπάρχουν.

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υπαίτιοι αλλά θύματα της διαχρονικής πολιτικής υποστελέχωσης και απαξίωσης του δημόσιου σχολείου. Ένα τεράστιο κομμάτι του κλάδου, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί στηρίζουν επί χρόνια το δημόσιο σχολείο, ασκώντας το θεμελιώδες δικαίωμα στη μητρότητα χωρίς ουσιαστική στήριξη από το κράτος και με ελλιπή έως ανύπαρκτα δικαιώματα.

Η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί από τον Απρίλιο 2024 να εξισώσει το καθεστώς των αδειών τους με αυτό των άλλων εργαζομένων, αλλά οι εξαγγελίες έμειναν χωρίς εφαρμογή. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταγγέλλει τη νέα προσπάθεια σπίλωσης και κατασυκοφάντησης του κλάδου, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά σε κάθε σημείο της Χώρας, με μισθούς εξαθλίωσης, να κρατήσει τη δημόσια εκπαίδευση ψηλά.

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:

-Πλήρη προστασία του δικαιώματος στη μητρότητα, με σεβασμό στις μητέρες εκπαιδευτικούς



-Εξίσωση εργασιακών δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών



-Άμεση ολοκλήρωση της β΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών/τριών για την κάλυψη όλων των κενών



-Μόνιμους διορισμούς όπου υπάρχουν πάγιες ανάγκες



-Σχολεία της συμπερίληψης, με ενισχυμένη ειδική αγωγή και ίση πρόσβαση στη μόρφωση



-Ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με συνεχή επιμόρφωση, σύγχρονα προγράμματα σπουδών, θεσμική και οικονομική αναγνώριση του έργου τους

Η Δημόσια Εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι πεδίο επικοινωνιακών πειραματισμών. Αφορά το μέλλον της Χώρας. Χρειάζεται ουσιαστική πολιτική βούληση, σταθερό προσωπικό και επενδύσεις στις ανάγκες του σήμερα και στις προοπτικές του αύριο.

Η Παιδεία είναι το πιο ισχυρό εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι το θεμέλιο μιας δίκαιης, συμπεριληπτικής και δημοκρατικής κοινωνίας και γι’ αυτό απαιτεί σεβασμό, σχέδιο και στήριξη.

Πηγή: ethnos.gr