Θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού από τσίμπημα εντόμου – Την άφησαν να φύγει από νοσοκομείο

Καταρρακωμένα είναι τα μέλη της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας Λαιμού, από τον αδόκητο θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού στα 28 της χρόνια.

Η νεαρή γυναίκα, ήταν κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού και της συζύγου του Μπέσσυς, η οποία είχε αποκαλύψει πως το παιδί της, που είχε νικήσει τον καρκίνο, «έφυγε» από τσίμπιμα εντόμου.

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα με τους γονείς της Μαρίσσας. Δεν θα έχουν νέα ακόμη γιατί δεν έχει γίνει η νεκροψία. Οπότε δεν έχω να σας πω νέα. Σε λίγες ημέρες θα ξέρουμε. Εγώ ξέρω ότι την βρήκανε στο δωμάτιό της, στο διαμέρισμά της, ένας φίλος της οικογένειας», είπε σήμερα (15.09.2025) στο Mega και το Live News, η θεία της Μαρίσσας.

Η μητέρα της, Μπέσσυ Λαιμού, μιλώντας συντετριμμένη στα parapolitika.gr και τη Σάσα Σταμάτη, αποκάλυψε πως η κόρη της υπέστη τοξικό σοκ μετά από τσίμπημα εντόμου με συνέπεια να πεθάνει στον ύπνο της.

«Το κορίτσι μου έφυγε άδικα. Την τσίμπησε έντομο, είχε φαγούρα, πήγε στο γιατρό, πήρε αντιβίωση και έφαγε. Μετά κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ. Η κόρη μου είχε σωθεί από καρκίνο και πέθανε από έντομο. Το παιδάκι μου ήταν ένα διαμάντι».

Η Μαρίσσα Λαιμού εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της στο Λονδίνο από την οικονόμο του σπιτιού με τον θάνατο της να εξελίσσεται στο απόλυτο θρίλερ…

Κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί πως η Μαρίσσα που έσφυζε από ζωή είχε αυτή την κατάληξη. Ιδίως, όταν η ίδια βγήκε νικήτρια πριν λίγο καιρό από τη μάχη της με τον καρκίνο και μάλιστα πριν μερικούς μήνες γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον σύντροφό της σε ένα μεγάλο πάρτι στη βρετανική πρωτεύουσα.

Φίλος της οικογένειας Λαιμού περιγράφει αποκλειστικά στο Live News πως ενώ η Μαρίσσα Λαιμού νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο, τελικά έφυγε από τη ζωή από ένα τσίμπημα εντόμου.

«Παίρνει καιρό η νεκροψία, μια εβδομάδα μας έχουν πει. (Η διάγνωση των γιατρών) ήταν toxic effect of venom. Δεν μας είπανε ποιο έντομο, θα το βρούνε και αυτό. Έχουνε πει «animal bite» (δάγκωμα ζώου) που εννοούν «insect bite» (τσίμπημα εντόμου), αλλά δεν ξέρουν ποιο. Το παιδί είχε πάει στο νοσοκομείο που της έκαναν θεραπεία πριν (για τον καρκίνο) … έφυγε το παιδάκι από εκεί, είχε ένα εξάνθημα, είχε φαγούρα και της έδωσαν αντιβίωση και είχε και λίγο πυρετό. Αυτό είχε γίνει κι έφυγε από το νοσοκομείο με αυτή τη διάγνωση. Έφυγε 18:00 – 18:30 και της είπαν να γυρίσει σπίτι».

«Παρόλο που ο γιατρός της, ο ογκολόγος της την έστειλε με ασθενοφόρο εκεί γιατί δεν την είδαν καλά. Το παιδί δεν ήταν πολύ καλά για να πάει μόνο του εκεί και το στείλανε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Πήγε η οικονόμος στο δωμάτιό της να την βρει, αλλά είχε “φύγει”, στο κρεβατάκι της με το σκέπασμα κανονικά».

«Ήταν κοριτσάκι με πάρα πολλά χαρίσματα, κλαίει όλη η Αγγλία, όλοι οι γιατροί της… Ήτανε στο θέατρο, είχε όνειρα. Ανέβασε μια παράσταση μόνη της, τον “Ρωμαίο και Ιουλιέτα” τον Φεβρουάριο σε ένα μικρό θέατρο. Μετά τον καρκίνο φανταστείτε, δεν κάθισε. Ήταν ένα παιδάκι που όλο ψαχνόταν να κάνει πράγματα. Είχε δει τόσα θέατρα, όπερες, μπαλέτα όλα στο Λονδίνο όλα. Ήτανε ένα τρομερό κοριτσάκι και τώρα ετοίμαζε να ανεβάσει κι άλλη παράσταση».

Πηγή: newsit.gr