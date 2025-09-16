Σιδηρόδρομος σε κρίση: Και οι δολιοφθορές απειλούν το δίκτυο - Ο ΟΣΕ σχεδιάζει... τσιμεντένια τείχη

Ένα νέο περιστατικό δολιοφθοράς σε κρίσιμο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα συμβάντων που έχουν προκαλέσει σοβαρούς πονοκεφάλους στον ΟΣΕ.

Ένα νέο περιστατικό δολιοφθοράς σε κρίσιμο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα συμβάντων που έχουν προκαλέσει σοβαρούς πονοκεφάλους στον ΟΣΕ, αλλά και εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Το πρωί της Κυριακής, στις 05:45, καταγράφηκε βλάβη στο τηλεδιοικούμενο τμήμα μεταξύ των σταθμών Θήβας και Δαύλειας, με αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας και τον πλήρη αποκλεισμό ελέγχου στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Αν και η κυκλοφορία δεν διακόπηκε και συνεχίστηκε υπό αυστηρούς κανόνες ασφαλείας, η τεχνική αποκατάσταση απαιτούσε άμεση επέμβαση. Συνεργεία της αναδόχου εταιρείας κινητοποιήθηκαν άμεσα, όπως και το προσωπικό κυκλοφορίας, και η πλήρης λειτουργία επανήλθε 18 ώρες αργότερα. Όμως, η αυτοψία που ακολούθησε φανέρωσε μία ακόμα δολιοφθορά στο δίκτυο, καθώς αποκαλύφθηκε ότι οι οπτικές ίνες είχαν κοπεί με ψαλίδι.

Εκτεταμένο το πρόβλημα σε Θήβα και Θριάσιο

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει τη συστηματική φύση των επιθέσεων στο δίκτυο. Η ανάλυση των καταγεγραμμένων συμβάντων τους τελευταίους μήνες από τον ΟΣΕ δείχνει πως τον Ιούλιο σημειώθηκαν 74 περιστατικά, ενώ τον Αύγουστο καταγράφηκαν 48, παρουσιάζοντας μείωση, αλλά παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα. Η περιοχή της Θήβας εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας των περιστατικών με 82 συμβάντα, ακολουθούμενη από την περιοχή του Θριασίου με 80.

Οι πυρκαγιές παραμένουν η πιο συχνή αιτία με 16 περιστατικά τον Αύγουστο, ενώ οι δολιοφθορές και οι βανδαλισμοί έρχονται δεύτεροι με 11 συμβάντα. Συνολικά, για το έτος, έως και το τέλος Αυγούστου οι πυρκαγιές καταγράφονται ως η πιο σοβαρή κατηγορία συμβάντων με 163 περιστατικά, με τη δολιοφθορά και τον βανδαλισμό να ακολουθούν με 94.

Σε επίπεδο κόστους, τα ακριβή μεγέθη είναι δύσκολο να αποτιμηθούν διότι υπάρχουν περιστατικά, όπως το προχθεσινό, η αποκατάσταση των οποίων απαιτεί ποσά που κυμαίνονται μεταξύ 8.000 και 10.000 ευρώ, ωστόσο σε αυτά δεν συνυπολογίζονται οι συνέπειες που προκαλούν με κυρίαρχη τη δυσφήμιση του σιδηροδρόμου ή το κόστος των απαιτούμενων πρόσθετων μέτρων και αλλαγών στην κυκλοφορία των τρένων.

Σχέδιο με... τσιμεντένια τείχη

Απέναντι στην αυξανόμενη απειλή, ο ΟΣΕ με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, είχε εγκρίνει σχέδιο περιτοίχισης του σιδηροδρομικού διαδρόμου σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρία σημεία:

Στη Θήβα, σε δύο σημεία συνολικού μήκους 374 μέτρων.

Στο Θριάσιο Πεδίο, με μήκος 2.900 μέτρων.

Στο Ζευγολατιό, με μήκος 2.200 μέτρων.

Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΣΕ με συνολική δαπάνη 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τα δύο έτη από την υπογραφή των συμβάσεων.

Σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης, τα επιλεγμένα σημεία παρουσιάζουν επανειλημμένα φαινόμενα παραβίασης, βανδαλισμών και συγκέντρωσης απορριμμάτων, λόγω της γειτνίασής τους με καταυλισμούς Ρομά. Καταγράφονται συχνά παράνομες διελεύσεις μέσα στον σιδηροδρομικό διάδρομο, ακόμα και ρίψεις αντικειμένων σε διερχόμενες αμαξοστοιχίες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είχε τοποθετηθεί στο παρελθόν δηλώνοντας πως: «Λιθοβολισμοί, βανδαλισμοί, πυρκαγιές, είναι όλα περιστατικά που "κοκκινίζουν" σε περιοχές δίπλα σε καταυλισμούς Ρομά. Δεν θα μείνουμε παρατηρητές».

Σε ό,τι αφορά το εγχείρημα της περιτοίχισης των γραμμών, το παρελθόν αποδεικνύει ότι οι προηγούμενες προσπάθειες περίφραξης με μεταλλικά πλέγματα δεν απέδωσαν. Η νέα πρόταση περιλαμβάνει τοιχοπέτασμα από προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα, που θα μπορεί να αποκαθίσταται άμεσα σε περιπτώσεις καταστροφής.

Η υλοποίηση του έργου δεν θα γίνει από τις τεχνικές υπηρεσίες του ΟΣΕ, καθώς η Διεύθυνση Συντήρησης της Γραμμής Αθηνών έχει αποδυναμωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων και δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό. Ως εκ τούτου, το έργο θα ανατεθεί εξ ολοκλήρου σε ιδιώτες εργολάβους.

Η Διεύθυνση επισημαίνει μάλιστα ότι, λόγω της επικινδυνότητας των περιοχών, το έργο χαρακτηρίζεται κατεπείγον.

Πηγή: ethnos.gr

