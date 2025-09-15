ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φωτιά» το πόρισμα για την Πόπη Σεμερτζίδου - «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους», λέει η ίδια

Βαρύτατες οι ευθύνες που καταλογίζονται στην κτηνοτρόφο και πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον η Πόπη Σεμερτζίδου, κτηνοτρόφος και πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος καταλογίζει σοβαρές ευθύνες σε βάρος της, στο πλαίσιο ερευνών που σχετίζονται με υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν ήδη δρομολογηθεί διαδικασίες κατασχέσεων, ενώ δεσμεύεται σημαντικό μέρος της περιουσίας της ίδια και του συντρόφου της. Το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται περιλαμβάνονται:

Μία Ferrari

Μία Porsche

30 ακόμη οχήματα, τα οποία φέρεται να ενοικιάζονταν και να χρησιμοποιούνταν για εμπορική εκμετάλλευση

11 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων αγροτεμαχίων και οικοπέδων

Η ίδια η Πόπη Σεμερτζίδου, μαζί με τον σύντροφό της, υποστηρίζουν πως όλες οι οικονομικές τους δραστηριότητες ήταν απολύτως νόμιμες.

Σε δηλώσεις της στο MEGA η κτηνοτρόφος με τα πολυτελή αυτοκίνητα εξέφρασε την αγανάκτησή της για την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση:

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή».

Συνεχίζοντας, τόνισε πως, «Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω».

Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί τις Αρχές, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις μετά και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, μετά τη δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμένει πως είναι αθώοι και απειλεί με «βαριές» αγωγές και μηνύσεις.

Όπως είπε ο ίδιος ο Χρήστος Μαγειρίας στον δημοσιογράφο του OPEN Γιάννη Ευσταθίου, «πιέστηκε ο εισαγγελέας να φτάσει σε αυτό το πόρισμα γιατί τα ΜΜΕ έπεσαν πάνω τους και ήθελαν να χτυπήσουν την κυβέρνηση και να καταστρέψουν και τους ίδιους». Μάλιστα, είπε πως θα φανεί ότι είναι αθώοι και τότε θα υπάρξουν μηνύσεις και αγωγές κατά των ΜΜΕ.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», ο κ. Μαγειρίας είπε: «Όταν γίνεται ένας όχλος, ένας ντόρος, χωρίς να υπάρχει τίποτα, τι θα κάνει ο εισαγγελέας; Σου λέει κάτσε να ψάξω εκεί πέρα, όλοι λένε ότι έκανε απάτη ο Μαγειρίας, κάτσε να τον ψάξω. Αυτό επιδιώκατε εσείς στα κανάλια και όλοι αυτοί που το έσπρωχναν, να γίνει κάποια οικονομική καταστροφή στον κ. Μαγειρία. Ε, όταν αποδειχθεί ότι ο κ. Μαγειρίας έχει δίκιο θα σας πλακώσει στις αγωγές και στις μηνύσεις και μετά θα λέτε επί 40 μέρες και εσείς συγγνώμη στην οικογένεια Μαγειρία και σίγουρα θα πληρώνετε. Γιατί αν δεν είμαι νόμιμος εγώ δεν είναι κανένας σε όλη την Ευρώπη».

Και κατέληξε: «Έχω μία από τις μεγαλύτερες μονάδες στην Ελλάδα που υπάρχει. Δεν είναι ούτε στα χαρτιά, ούτε καπνός, ούτε δηλώνει πλαστά βοσκοτόπια».

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάστηκε το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για το σκέλος που αφορά τις επιδοτήσεις με κεντρικά πρόσωπα την πρώην πολιτεύτρια της Ν.Δ Πόπη Σεμερτζίδου, τον σύντροφο της και πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.



Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε το πόσο τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς όπως αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν. Οι ελεγχόμενοι, από το 2019 έως το 2024, φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτό το ποσό, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ φέρεται ότι δεν διατέθηκε για το σκοπό που εισπράχθηκε και για αυτόν τον λόγο δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των φερόμενων εμπλεκομένων προσώπων, καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που έχουν συστήσει, όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που νοίκιασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπρόσθετα, η δέσμευση αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Παράλληλα, ο κ. Βουρλιώτης συνέταξε πόρισμα για την εν λόγω υπόθεση, το οποίο ήδη διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Επίσης, έχει ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν στην κατοχή τους, τα οποία ανέρχονται περίπου σε ακόμη ένα εκατομμύριο ευρώ. Τέλος, έχει ζητήσει να ερευνηθεί εάν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

