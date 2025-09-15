Δεσμεύτηκαν Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το σκέλος που αφορά τις επιδοτήσεις.

O επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου του συντρόφου της και προσώπου της οικογένειά της, όπως είναι πολυτελή αυτοκίνητα Φεράρι, Πόρσε και άλλα 30 καθώς και 11 ακίνητα.

Με εντολή του κ. Βουρλιώτη δεσμεύτηκε το πόσο τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 με το και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ φέρεται ότι δεν διατέθηκε για τον σκοπό που εισπράχθηκε και για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικού τους προσώπου, καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που έχουν συστήσει, όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπρόσθετα, η δέσμευση αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Ακόμη, ο κ. Βουρλιώτης συνέταξε πόρισμα για την εν λόγω υπόθεση το οποίο διαβίβασε ήδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Επίσης, ο κ. Βουρλιώτης έχει ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν στην κατοχή τους, τα οποία ανέρχονται περίπου σε ένα ακόμη εκατομμύριο ευρώ, ενώ έχει ζητήσει να ερευνηθεί αν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Τέλος, η Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής συνεχίζοντας το έργο της για την πλήρη διερεύνηση της επίμαχης υπόθεσης.

Πηγή: protothema.gr