Δυστύχημα στα Τέμπη: Στην πρόεδρο Εφετών η πρόταση του εισαγγελέα – Στους 36 οι κατηγορούμενοι

Στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας διαβιβάστηκε η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η πρόταση, που αριθμεί 996 σελίδες, αφορά 36 κατηγορούμενους και σηματοδοτεί την επόμενη φάση της δικαστικής διαδικασίας, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για τον προσδιορισμό της δίκης, σύμφωνα με το larissanet.

Στην τελική ευθεία για τη δίκη

Από τα χέρια του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρου Τσόγκα, πέρασε τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, η δικογραφία για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Θυμίζεται ότι προηγήθηκαν δυόμισι χρόνια εντατικής έρευνας από τον εφέτη ανακριτή, κατά τη διάρκεια των οποίων συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες καταθέσεις μαρτύρων, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες, συντάχθηκαν πραγματογνωμοσύνες και συλλέχθηκαν πλήθος εγγράφων.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις ο προσδιορισμός της δίκης ενδέχεται να γίνει πριν από το τέλος του 2025.