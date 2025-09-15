Υπόθεση Novartis: Ενοχή για Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη αποφάσισε το δικαστήριο

Την ενοχή των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση», κατά κόσμον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, για συγκεκριμένες πράξεις του σε βάρος τους, κατηγορητηρίου αποφάσισε σήμερα το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος του διαβατηρίου διατήρησε αμφιβολίες.

Αντιστοίχως, η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε κατάθεση σε βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμα και Αντώνη Σαμαρά.

Η σημερινή ετυμηγορία του δικαστηρίου ήρθε περίπου οκτώ χρόνια μετά τους ισχυρισμούς των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων περί χρηματισμού δέκα πολιτικών προσώπων από τη Novartis.

Υπενθυμίζεται ότι με πλειάδα καταθέσεων που είχαν δώσει στην τότε εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη οι δυο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν στραφεί σε βάρος των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Παναγιώτη Πικραμμένο καθώς και σε βάρος των πρώην υπουργών Γιάννη Στουρνάρα, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Άδωνη Γεωργιάδη, Ευάγγελο Βενιζελο, Ανδρέα Λυκουρέντζο, Μάριο Σαλμά, Ανδρέα Λοβέρδο και Γιώργο Κουτρουμάνη. Οι πράξεις που απέδιδαν στα πρόσωπα αυτά ήταν, κατά περίπτωση, δωροληψία, παθητική δωροδοκία και απιστία.

Εν ολίγοις υποστήριζαν πως τα παραπάνω πολιτικά πρόσωπα είχαν δωροδοκηθεί από τον πρώην ισχυρό άνδρα τα Novartis στην Ελλάδα Κωνσταντίνο Φρουζή με σκοπό να ευνοήσουν την φαρμακοβιομηχανία. Τίποτα όμως απ’ όσα και οι Μαραγγελη και Δεστεμπασίδης είχαν καταθέσει δεν απεδείχθη και οι σχετικές δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί για εννέα από τα δέκα πολιτικά πρόσωπα κατέληξαν στο αρχείο, ενώ για τον Ανδρέα Λοβέρδο εκδόθηκε απαλλακτικό βούλευμα.

Η πρόταση της εισαγγελέως

Πάντως στη δίκη των Δεστεμπασίδη – Μαραγγέλη που σήμερα ολοκληρώνεται (ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η εισαγγελέας της έδρας Ειρήνη Πελεκάνου είχε ζητήσει την ενοχή της Μαρίας Μαραγγέλη για τους ισχυρισμούς της περί δωροδοκίας από τη Novartis των Αντώνη Σαμάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριο Σαλμά, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνας Νικολοπούλου, Δημήτρη Αβραμόπουλου και Νίκου Μανιαδάκη.

Αντίστοιχα, η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή και του έτερου κατηγορούμενου της υπόθεσης, του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη επίσης για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης το οποίο αφορά μέρος των καταθέσεων του σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνας Νικολοπούλου και Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Αντίθετα, η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή και των δύο κατηγορουμένων για το δεύτερο αδίκημα που αντιμετωπίζουν, αυτό το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης.

«Και οι δυο κατηγορούμενοι πίστευαν ότι μπορούν να πουν ό,τι θέλουν, γιατί ήταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και κανείς δεν μπορούσε να τους ακουμπήσει. Παρ’ όλα αυτά, επέλεξαν από την αρχή να πουν ότι μεταφέρουν όσα ξέρουν από τον Φρουζή, προσθέτοντας βέβαια δικές τους κορόνες», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων στην αγόρευση της η εισαγγελέας.

Ελαφρυντικά

Σήμερα μετά την ανακοίνωση της απόφασης επι της ενοχής η υπεράσπιση των Δεστεμπασίδη - Μαραγγέλη ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών, όπως των μη ταπείνων αιτίων αλλά και του πρότερου σύννομου βίου.

Εντός της ημέρας το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για τις ποινές.

Πηγή: protothema.gr