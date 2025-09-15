Άγνωστοι ξυλοκόπησαν μέρα μεσημέρι οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά για ένα κορνάρισμα

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας ακόμα οδηγός τρόλεϊ, αυτή τη φορά στον Πειραιά. Όλα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής (14.09.2025) όταν το θύμα κόρναρε για ένα αυτοκίνητο που είχε παρκάρει σε σημείο που εμπόδιζε την κυκλοφορία.

Τότε, αντί για τον οδηγό του αυτοκινήτου, εμφανίστηκαν 3 άτομα που μπούκαραν μέσα στο τρόλεϊ το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντη – Πειραιάς και ξεκίνησαν να βρίζουν και να απειλούν τον οδηγό, μπροστά στους ανυποψίαστους επιβάτες, πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν και στον άγριο ξυλοδαρμό του.

Οι άγνωστοι ξεκίνησαν να χτυπούν με μανία το θύμα το οποίο μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Μετά τον ξυλοδαρμό, στο σημείο εμφανίστηκε και ο οδηγός του αυτοκινήτου που όπως αποδείχθηκε δεν είχε καμία σχέση με το άγριο περιστατικό.

Πηγή: newsit.gr